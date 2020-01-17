В ЦАТРА передали землю с мест захоронений советских воинов

Сегодня вечером в Центральном академическом театре Российской армии (ЦАТРА) в Москве прошла торжественная церемония передачи земли с мест захоронений советских воинов, погибших во время Великой Отечественной за пределами Родины. На церемонии присутствовал замминистра обороны РФ Андрей Картаполов.

«Земля, в которой похоронен наш русский солдат - это русская земля. И когда мы возвращаем ее обратно - это воссоединение духа, воссоединение частицы этого воина со своей Родиной, за которую он сложил свою голову. Это очень важно, потому что восстанавливается историческая справедливость», - сказал он.

Масштабная акция под называнием «Горсть земли» приурочена к 75-й годовщине Победы. В ее рамках земля с мест захоронений советских воинов помещается в специальные контейнеры - «солдатские кисеты».

Их, в свою очередь, закладывают в гильзы артиллерийских снарядов, которые с воинскими почестями установят на мемориальном комплексе вокруг Главного храма Вооруженных сил России, строящегося в парке «Патриот» в Подмосковье. Акция продлится до 22 июня 2019 года.