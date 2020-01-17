В Музее Победы впервые покажут фильм из фондов Минобороны о Жукове

18 января в кинотеатре «Поклонка» при Музее Победы состоится показ документального фильма о Маршале Советского Союза, четырежды Герое Советского Союза Георгии Константиновиче Жукове.

Великий военачальник Второй мировой войны – Георгий Константинович Жуков – прошел в армии путь от рядового до маршала. В фильме отражены главные этапы его военной биографии: Халхин-Гол, битвы за Москву, Сталинград, Берлин и, конечно, приём Парада Победы 1945 года. Сила характера, талант военного стратега и тактика сделали его легендой еще при жизни.

Именно Жуков одержал самую первую победу в Великой Отечественной войне – под Ельней, вернув армии веру, что она может не только обороняться, но и наступать. Непреклонная воля в сочетании с военным талантом подарила победу в битве за Москву, которую сам Жуков считал главной в своей жизни. Показ фильма об истории боевого пути маршала Жукова состоится в рамках военно-исторического проекта «День Армии».

Перед началом просмотра выступит главный научный сотрудник Научно-исследовательского института (военной истории) Военной академии Генерального штаба ВС РФ, доктор исторических наук, профессор Виктор Изонов. Зрители услышат рассказ о маршале Жукове, а после просмотра в экспозиции «Подвиг Армии» Музея Победы смогут ознакомиться с личными вещами маршала.

Проект «День Армии» был запущен Музеем Победы и Министерством обороны Российской Федерации и приурочен к 75-летию Великой Победы. В рамках проекта в кинотеатре «Поклонка» до 9 мая 2020 года каждую субботу проходят бесплатные показы военного художественного и документального кино. В дальнейшем фильмы будут переданы для демонстрации во всех музеях, участвующих во всероссийском проекте «Территория Победы».

Начало мероприятий в 12:00, кинозал «Конев». Посетителям Музея Победы вход бесплатный. Для удобства посетителей кинотеатра в выходные и праздничные дни с 10:00 до 19:00 организован бесплатный трансфер от станции метро «Парк Победы».