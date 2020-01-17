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Директор РВИО: поляки помнят подвиг красноармейцев, освобождавших Варшаву

Андрей Аркадьев
15:27 17.01.2020
Научный директор РВИО отметил, что польские власти призывают сносить памятники красноармейцам, а простые жители Польши понимают, что благодаря СССР Варшава была освобождена от фашистских оккупантов.
Директор РВИО: поляки помнят подвиг красноармейцев, освобождавших Варшаву
© Фото: РИА Новости

Директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков рассказал о подвиге красноармейцев при освобождении Варшавы от немецко-фашистских захватчиков. По его словам, многие польские историки сохраняют память о событиях времен Великой Отечественной войны.

«В Польше заботятся о наших кладбищах, о кладбищах наших военнослужащих, а это огромное количество военнослужащих. Там и солдаты, там и военнопленные. Они приносят цветы, зажигают свечи. А кто-то своим указом, росчерком, какой-то чиновник запрещает иметь такое кладбище и сносит наш памятник», - сказал Мягков.

Директор РВИО отметил, что политики просят сносить памятники, а простые граждане, которые знают и помнят свою историю, наоборот, сохраняют память о событиях военных лет.

«На основе документов абсолютно понятно то, что Красная армия сделала все возможное, чтобы помочь повстанцам, которые подняли восстание в Варшаве в августе 1944 года. Напротив, мы сбрасывали боеприпасы, продовольствие, мы организовали прямой лобовой удар непосредственно», - добавил он.

Ровно 75 лет назад, 17 января 1945 года, советские войска освободили польскую столицу от фашистских захватчиков. В этом году Вторая мировая стала предметом ожесточенных споров между Москвой и Варшавой. Официальные власти Польши называют освобождение Варшавы новой оккупацией.

На интернет-портале Минобороны России сегодня к годовщине освобождения войсками Красной Армии столицы Польши Варшавы от немецко-фашистских войск представлен новый исторический раздел, основанный на уникальных рассекреченных архивных документах из фондов Центрального архива военного ведомства.

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