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В Петербурге соберут сведения о фронтовиках для музея в парке «Патриот»

Андрей Аркадьев
12:42 17.01.2020
Родственники фронтовиков могут передать копии или электронные версии фотографий, писем с фронта, биографических данных, перечни наград в точки сбора.
В Петербурге соберут сведения о фронтовиках для музея в парке «Патриот»
© Фото: Сергей Пятаков, РИА Новости

В Санкт-Петербурге в 76-ю годовщину снятия блокады Ленинграда пройдет акция по сбору сведений об участниках Великой Отечественной войны для увековечивания их памяти.

«Мы приглашаем всех родственников фронтовиков передать копии или электронные версии фотографий, писем с фронта, биографических данных, перечни наград. При невозможности сделать копии или электронные версии документов - будет оказана помощь по их оцифровке», - сообщил заместитель командующего войсками Западного военного округа по военно-политической работе генерал-майор Юрий Евтушенко.

Акция состоится: 26 января с 11 до 15.00 в Музее артиллерии, инженерных войск и войск связи Минобороны РФ, Центральном военно-морском музее имени Петра Великого и Государственном Эрмитаже, 27 января с 10 до 13.00 на Дворцовой площади, с 13 до 15.00 в большом концертном зале «Октябрьский» и на Пискаревском мемориальном кладбище, 28 января с 17 до 19.30 в Ледовом дворце. В постоянном режиме данные готовы принять сотрудники военных комиссариатов Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Собранные материалы будут размещены в музее «Дорога памяти» на территории военно-патриотического парка культуры и отдыха Вооруженных Сил Российской Федерации «Патриот» в Московской области, для наполнения которого в настоящее время в военных комиссариатах завершается оцифровка данных на всех участников Великой Отечественной войны.

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