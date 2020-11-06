Когда враг у порога: как парад на Красной площади 41-го года помог Победе

Парад на Красной площади 7 ноября 1941 года называют событием, изменившим историю. Минобороны России опубликовало архивные документы о подготовке и проведении смотра. Торжества в самом центре столицы вопреки всем обстоятельствам казались немыслимой затеей, когда враг уже на самых подступах к Москве. Но многотысячный марш должен был поднять боевой дух нашей армии.

Рассекреченные сегодня документы - словно захватывающий исторический детектив, читаются на одном дыхании. Есть, например приказ собраться всем Моссоветом не как обычно в Большом театре, он был уже тогда заминирован, а в вестибюле метро. Или отчет о тайных репетициях военного оркестра в манеже, где раньше проходили конные состязания.

Изучая все записки, справки и донесения становится понятно, как из «форменного безумия» (такое мнение насчет парада было у многих партийцев) он превратился в «двигатель победы».

Одних только пехотинцев участвовало 16 тысяч. Враг едва ли не в «прихожей», а они маршируют.

«Один час, одна минута и 30 секунд. До секунды все было рассчитано, чтобы в это достаточно небольшое время все части смогли пройти по Красной площади», – рассказывает главный документовед по связям со СМИ Центрального архива Минобороны России Виктория Каяева.

От юношей до подтянутых стариков. От артиллеристов до ополченцев. В параде 7 ноября 1941 года по главной площади страны прошли более 28 тысяч человек.

«Это не пир во время чумы, это, скажем, констатация факта, что страна была, есть и будет. Поднятие боевого духа. Что бы ни случилось, какой пожар бы и катастрофа не разгорались у дверей нашего дома, есть незыблемые вещи», – объясняет Каяева.

Владимир Ерошенко парад 7 ноября помнит очень хорошо. Тогда еще не полковник, а 19-летний комсомолец встречал его в Куйбышеве, ныне Самаре. В 41-м туда эвакуировали все правительство. Парад город принимал параллельно с Москвой.

«Я чувствовал гордость. Мы были уверены в нашей победе. Нет такой силы, которая способна поставить русский народ на колени», – вспоминает ветеран.

Но большинство рассекреченных документов рассказывают о параде в столице. Например, сколько танков планировалось и сколько было.

На параде лязг металла и общий восторг смешался с чувством растерянности. У главнокомандующего и всего политбюро пропал дар речи, когда два танка КВ-1, вдруг развернулись и поехали в лоб, навстречу третьему. Замыкающему. Который, как выяснилось позже, застрял.

«Парад в ту сторону идет, они совершенно в другую. Стали разбираться и выяснилось, что по радио сообщил командир танка, который забуксовал: «Помогите». Они действовали как в бою. Развернулись и пошли выручать товарища. Подцепили на трос и вытянули на Красную площадь», – отмечает специалист по истории Великой Отечественной войны Михаил Мягков.

Но на курьезы – все-таки парад до последнего держали в секрете даже от командиров – никто внимания не обращал. Не в этом главное. Радиотрансляцию с Красной площади слушал весь мир.

Как свидетельствуют историки, Адольф Гитлер, включив радиоприемник, пришел в неописуемую ярость и приказал бомбить парад. На операцию дал один час. Несмотря на сильную метель, бомбардировщики вылетели, но до Москвы ни один не добрался. На рубежах столицы истребители и силы ПВО сбили 34 вражеских самолета.

Каждый год 7 ноября в Москве отдают дань памяти дню, когда Красная армия продемонстрировала врагу – сдаваться не намерена.

С парада защитники уходили в бой и шли вперед долгими дорогами войны, чтобы победить и навеки остаться в истории России.

О «нужности» и эффективности парада говорят факты. В том же 41-м Красная Армия перешла в контрнаступление и отбросила врага на сотни километров от города. Это была первая крупная победа советских войск в Великой Отечественной войне.