В Госдуме призвали власти Польши ознакомиться со вкладом СССР в победу над фашизмом

Спикер Государственной думы РФ Вячеслав Володин призвал польских политиков ознакомиться со словами экс-президента США Франклина Рузвельта о вкладе советских войск в борьбу с фашистской Германией. Причем сделать это парламентарий посоветовал прежде, чем принимать решения по осквернению памяти о Второй мировой войне.

Володин процитировал Рузвельта, который в 1942 году говорил о том, что на европейском фронте важнейшим событием стало контрнаступление русской армии против мощной германской группировки.

«Русские войска уничтожили - и продолжают уничтожать - больше живой силы, самолетов, танков и пушек нашего общего неприятеля, чем все остальные Объединенные Нации вместе взятые», - озвучил слова Франклина Володин на открытии весенней сессии в Госдуме.

Володин подчеркнул, что страны, которые принимают решения, искажающие историю - и Польша в том числе - должны наизусть выучить слова Рузвельта.

Ранее сообщалось, что власти Варшавы отказались официально отмечать 75-летие освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.