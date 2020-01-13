Историк рассказал о роли тибетцев в жизни Гитлера

Практика членов черного ордена СС была основана на тибетских оккультных ритуалах. Даже нацистские символы были взяты оттуда. В 1942 году Гитлер приказал организовать экспедицию в Тибет. Фюрер рассчитывал разгадать тайну загадочной Шамбалы и обрести мощь «арийской расы», чтобы сокрушить врагов.

Но мало кто знает, что в конце войны в охране Гитлера было много тибетцев. Об этом в интервью программе «Загадки века» рассказал историк спецслужб Николай Долгополов.

«Почему так много тибетцев, много, было в конце войны в охране Гитлера? Об этом мало пишется. Я знаю из самых достоверных источников, что на последнем этапе войны вот в этих войсках СС были люди из Тибета в форме черной СС, которые защищали Гитлера, и действительно до последней капли крови», - отметил эксперт.

СС - одна из самых загадочных организаций III Рейха. Поначалу это была немногочисленная группа, но к концу войны эсэсовцами называли себя уже более миллиона человек.

Как создавался таинственный орден СС, кто имел право туда вступать? Что за мистические обряды совершались на эсэсовских сходках? Об этом и многом другом из истории «Черного ордена» вы узнаете в новом фильме из цикла «Загадки века». Смотрите 13 января в 20:25 на телеканале «Звезда».