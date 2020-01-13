Салют в честь 75-летия освобождения Варшавы озарит московское небо

Первый этом году в Москве салют будет дан в честь 75-летия освобождения Варшавы от немецко-фашистских захватчиков. В пятницу, 17 января на Поклонной горе прогремят около трех тысяч залпов, сообщила пресс-служба Западного военного округа.

«В небо Москвы будет выпущены фейерверочные изделия более 50 видов, среди них - "Светлана", "Слава", "Рубин", "Ассоль", "Вега" и "Фиалка". Купола разрывов превысят в диаметре 300 метров», - говорится в сообщении.

Столица Польши была освобождена 17 января 1945 года.

В канун 75-летия Великой Победы в Москве приняли решение отмечать праздничными салютами дни, когда Советская армия освобождала от фашистов советские и европейские города.

В прошлом году залпы прогремели в память об освобождении Одессы и Севастополя. Салютами праздновались победы Красной Армии в Минске, Вильнюсе, Бресте, Каунасе, Кишиневе и Таллине. В 2020 году салюты запустят в честь освобождения Варшавы, Будапешта, Братиславы, Вены, Праги, а также в честь 75-летия взятия Берлина.