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«Внимание, говорит Москва»: почему Гитлер назвал диктора Юрия Левитана своим личным врагом

Егор Левин
18:05 28.11.2020
Сводки и сообщения информбюро, которые читал Левитан во время Великой Отечественной войны, слушала вся страна.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Василий Малышев, РИА Новости

«Внимание, говорит Москва!» - голос диктора, произносившего эти слова, советские граждане никогда бы не перепутали ни с каким другим. Однако никто до определенного момента не знал его в лицо, хотя вся страна знала его имя - Юрий Левитан. Своим личным врагом его назвал Адольф Гитлер, но именно Левитан сообщил о его смерти и победе советского народа над фашизмом в 1945 году.

Трудно переоценить значение радио во время Великой Отечественной войны. Сводки и сообщения информбюро, которые читал Левитан, слушала вся страна. При этом во время своих прямых трансляций сам диктор находился в особо секретном здании в Свердловске, где его бы не достали немецкие бомбардировщики. Там он впервые оказался осенью 1941 года, а известно об этом стало лишь спустя четверть века.

Левитан продолжил работать на радио и после войны: читал правительственные постановления и иные документы, освещал первый полет человека в космос. Примечательна и его встреча с космонавтом Юрием Гагариным: каждый из них боялся первым начать разговор, так как Юрий Борисович (Левитан - прим. ред.) трепетал от того, что видит самого Гагарина, а Юрий Алексеевич испытывал аналогичные эмоции от наблюдения за легендарным Левитаном.

«Мне доверено большое великое счастье - работать у микрофона всесоюзного радио», - сказал он однажды.

Вместе с тем, радио в целом играло значимую роль в жизни советских граждан. С ним они просыпались, и с ним они засыпали, с ним делали зарядку и с ним завтракали, обедали и ужинали. Почему в СССР существовало всего две радиостанции, какие передачи были любимыми у слушателей и каких еще дикторов помимо Левитана они любили - смотрите в новом выпуске цикла «СССР. Знак качества с Гариком Сукачевым. Радио в СССР. Позывные страны!».

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