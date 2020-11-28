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Вторая кнопка: как в СССР заработала первая круглосуточная радиостанция

Егор Левин
17:42 28.11.2020
Каждая передача, которая транслировалась на территории СССР, была чем-то особенна и запоминалась слушателям.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Юрий Заритовский, РИА Новости

В 1964 году в Советском Союзе впервые вышла в эфир вторая в стране радиостанция. Граждане СССР смогли выбирать между тем, что им слушать - заработала круглосуточная информационно-развлекательная станция «Маяк».

У приемников засиживались за полночь, и с ними же встречали утро. Практически каждая радиопередача, которая транслировалась на территории СССР, была чем-то особенной и запоминающейся своим слушателям. Так, к примеру, утро советского гражданина начиналось с гимна Советского Союза.

Будильник в СССР был не нужен - вместо него после торжественной музыки начиналась «Утренняя гимнастика». Она была одной из самых популярных программ на радио. Комплексы упражнений для нее писали в Центральном научно-исследовательском институте физкультуры СССР.

А уже после физических упражнений всех слушателей ждала «Пионерская зорька» - именно слушая ее, завтракали все граждане Страны Советов. Как говорится, сделал зарядку - садись завтракать.

Смотрите о том, как еще было вплетено радио в жизнь советских граждан, в новом выпуске программы «СССР. Знак качества с Гариком Сукачевым» на сайте телеканала «Звезда». В нем речь пойдет о том, кого из дикторов узнавали по голосам, какие песни чаще всего заказывал в концертах по заявкам, и по каким передачам люди тоскуют до сих пор.

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