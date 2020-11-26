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Рассекречены документы о массовом убийстве советских граждан гитлеровцами

Светлана Головина
14:21 26.11.2020
В ходе расследования было установлено, что 23 сентября 1943 года немецкие офицеры и солдаты убили около 200 человек, среди которых дети и старики.
Рассекречены документы о массовом убийстве советских граждан гитлеровцами
© Фото: ФСБ РФ

Управление Федеральной службы безопасности Омской области рассекретило документы о казни трех гитлеровцев, которые хладнокровно убивали детей, женщин и стариков во время Великой Отечественной войны.

Среди рассекреченных бумаг - сообщение начальника управления Смерша Центрального фронта генерал-майора Александра Вадиса руководителю политического управления генерал-майору Сергею Галаджеву.

© ФСБ РФ

В нем отмечается, что во время освобождения советскими войсками Климовского района 24 сентября 1943 года в плен были взяты обер-ефрейтор Йозеф Шварцингер, ефрейтор Ганс Рим и ефрейтор-санитар Вильгельм Одиниус. Все каратели были опознаны местными жителями как активные участники расправ над гражданскими лицами.

По результатам следствия, было установлено, что 23 сентября немецкие отступающие части оцепили лес Сетники и расстреляли спрятавшихся там жителей сел Новый и Старый Ропск. Немецкие офицеры и солдаты искололи их штыками и ножами, вспороли животы и выкололи глаза.

«Всего в этот день немцами было истреблено 200 человек, в том числе детей и стариков», - говорится в рассекреченных материалах.

В деле также имеется справка, предоставленная священником Ново-Ропской церкви, о погребении 105 человек, погибших при расстреле.

© ФСБ РФ

Уточняется, что, по решению немецкого командования, Шварцингер, Рим и Одиниус были в числе прикрывающих отступление основных сил вермахта, в задачу которых входили взрыв мостов, минирование дорог, сжигание сел и расправа с мирным населением.

Обвиненных немцев 28 сентября 1943 года приговорили к смертной казни через повешение. Приговор был приведен в исполнение на площади села Новый Ропск.

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