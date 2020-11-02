На Сахалине найдена амуниция японских солдат времен Второй мировой войны

Члены приморского поискового объединения «Авиапоиск» нашли аммуницию японских солдат времен Второй мировой войны. Поиски велись в районе 50-й параллели на острове Сахалин, где в августе 1945 года развернулись кровопролитные бои.

Все личные вещи и артефакты будут переданы в музейно-мемориальный комплекс «Победа».

«За несколько дней обследованы участки обороны японских войск на высотах Плешивая, Верблюд и в предполье вдоль рек Малая Гнилуша и Гильзовка. Поисковиками тщательно проверяются все линии ходов сообщения, стрелковые ячейки и складки местности. На бывших японских позициях удалось обнаружить большое количество снаряжения и предметов вооружения неприятеля: стальной шлем, гильзы и патроны к винтовкам "Арисака", фрагменты противогазов, подсумков, поясных ремней, плащ-палаток, пряжки к ремням, портупеям и ранцам, предметы обихода», - сообщает РИА Новости со ссылкой на поисковиков.

Поиски будут продолжаться до тех пор, пока будет позволять погода, уточнили активисты. Пока останков советских и японских солдат обнаружить не удалось.

В 1945 году в сражениях за Харамитогский укрепрайон погибли около 2,5 тысячи воинов с обеих сторон.