Британские ученые нашли дом, в котором мог вырасти Иисус

Профессор Кен Дарк, археолог из Университета Рединга, провел 14 лет, изучая остатки жилища 1-го века под монастырем сестер Назарета в Израиле.

Он отмечает, что каменное жилище, впервые обнаруженное в 1880-х годах, было частично вырезано в известняковом склоне холма искусным мастером - вероятно, Иосифом, отцом Иисуса.

Монахини, чей орден владел монастырем, проводили раскопки вплоть до 1930-х годов, полагая, что это жилище было домом детства Иисуса, но так и не нашли никаких доказательств.

Еще больше раскопок было проведено на этом месте между 1936 и 1964 годами священником-иезуитом Анри Сенесом, после чего оно было долгое время забыто учеными. Это длилось до тех пор, пока профессор Кен Дарк не начал свой новый проект в 2006 году.

В 2015 году профессор Дарк опубликовал статью, основанную на первоначальных находках в этом месте, где он предположил, что когда-то оно действительно было домом Иисуса.

Последующие исследования подтвердили, что эта постройка относится к временам 1-го века, что, в свою очередь, еще больше подкрепило предположение о том, что когда-то в ней жил Иисус.

«Пять лет интенсивных исследований полевых работ доказали, что постройка действительно относится к 1-му веку», - цитирует Daily Mail слова профессора Дарка, сказанные в интервью MailOnline.

Исследования, проведенные в 21 веке, пролили новый свет на это место и позволили выявить новые археологические особенности.

Профессор отметил искусно построенную лестницу. Сооружение имело пол из прессованного мела и было найдено с фрагментами керамики и известняковых сосудов. Все эти особенности демонстрируют, что строитель хорошо знал свойства местного камня и умел его обрабатывать, считает профессор.

После смерти Иисуса и распространения христианства, примерно в 4-ом веке, на холме, прилегающем к дому, была построена пещерная церковь. Затем, вероятно, в 5-ом веке, была построена еще одна более крупная наземная церковь, которая возвышалась как над домом 1-го века, так и над пещерной церковью 4-го века.

«Кто бы ни построил этот дом, он, должно быть, считал его довольно значительным местом в религиозном плане», - подчеркнул профессор.

Монастырь сестер Назарета находится в центре современного Назарета и расположен очень близко к знаменитой церкви Благовещения Пресвятой Богородицы. Отмечается, что церковь была построена на том же месте, где, предположительно, архангел Гавриил сообщил Марии о грядущем рождении Иисуса, в то же время, что и церковь 5-го века, построенная над домом.

Профессор Дарк отмечает, что ничего из этого не доказывает окончательно, что дом является тем местом, где рос Иисус, однако считает, что не стоит сбрасывать эту теорию со счетов.