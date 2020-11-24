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Историк вспомнил, как сторожевик Черноморского флота протаранил американский ракетный крейсер, нарушивший границу СССР

Светлана Головина
13:06 24.11.2020
По словам специалиста, преднамеренное нарушение совершается с целью проверки реакции, сил и средств, чья граница нарушается.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Wikimedia

Председатель Московского клуба истории флота Констанстин Стрельбицкий рассказал «Звезде», что может послужить причиной нарушения государственной границы на море.

«Морская граница не сухопутная - контрольно-следовую полосу не проложишь. Нарушения бывают как непреднамеренные, таких большинство, так и преднамеренные, которые совершаются с целью проверки реакции того, чья граница нарушается и проверки его сил и средств», - отметил специалист.

Также Стрельбицкий вспомнил об инциденте, который произошел в 1988 году на Черном море, когда морскую границу СССР попытался «проверить» ракетный крейсер ВМС США «Йорктаун».

«Он был изгнан из наших вод кораблем Черноморского флота, которому пришлось пойти буквально на таран. Эсминец ЧФ, пытаясь вытеснить его различными способами из наших вод, нанес носом таран в район главного вооружения противоракетного корабельного комплекса. "Йорктаун" получил серьезные для такого случая повреждения и, естественно, покинул наши воды», - рассказал об этом случае историк.

Во вторник, 24 ноября, большой противолодочный корабль Тихоокеанского флота «Адмирал Виноградов» остановил нарушение государственной границы России эсминцем ВМС США «Джон Маккейн» в заливе Петра Великого.

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