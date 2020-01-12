Посол РФ в США призвал хранить историческую память о Второй мировой войне

В США почтили память участников секретного советско-американского проекта «Зебра» времен Второй мировой войны по поставке гидропланов в рамках программы ленд-лиза.

В церемонии в городе Элизабет-Сити принял участие посол России в США Анатолий Антонов. Именно здесь находилась база подготовки экипажей для этих самолетов.

Мероприятие было приурочено к 75-й годовщине трагического инцидента, который произошел 11 января 1945 года. Гидроплан, на борту которого были канадские и советские летчики, почти сразу после вылета упал в воду недалеко от Элизабет-Сити. В результате крушения погибли пять человек.

© RusEmbUSA, Facebook

Антонов напомнил, что проект «Зебра» - наглядный пример того, что между странами антигитлеровской коалиции царила атмосфера боевого братства.

«Здесь, в Элизабет-Сити, в составе смешанных экипажей работали бок о бок, в едином порыве летчики из СССР, США, Великобритании и Канады», - отметил Антонов.

Дипломат подчеркнул, что Россия всегда будет помнить помощь союзников, не забывая при этом, что СССР принял на себя основной удар фашистов.

© RusEmbUSA, Facebook

Общий долг потомков «великих поколений», одержавших верх «в схватке с нацистским чудовищем», сделать так, чтобы события тех лет никогда не повторились, считает Антонов.

«Для этого нужно бережно хранить историческую правду о Второй мировой войне и помнить обо всех тех, кто подарил нам жизнь и мирное будущее», - заключил он.

За это время проект «Зебра» в СССР были поставлены около 160 гидропланов моделей Nomad и Catalina, которые использовались для разведки, нанесения ударов по подводным лодкам и спасения людей из воды.

В рамках памятных мероприятий также прошла встреча американских школьников Элизабет-Сити и учащихся школы при посольстве РФ, на которой российские подростки рассказали сверстникам из США о своих предках, принимавших участие во Второй мировой войне.