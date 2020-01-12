Посол РФ в США призвал хранить историческую память о Второй мировой войне
В США почтили память участников секретного советско-американского проекта «Зебра» времен Второй мировой войны по поставке гидропланов в рамках программы ленд-лиза.
В церемонии в городе Элизабет-Сити принял участие посол России в США Анатолий Антонов. Именно здесь находилась база подготовки экипажей для этих самолетов.
Мероприятие было приурочено к 75-й годовщине трагического инцидента, который произошел 11 января 1945 года. Гидроплан, на борту которого были канадские и советские летчики, почти сразу после вылета упал в воду недалеко от Элизабет-Сити. В результате крушения погибли пять человек.
Антонов напомнил, что проект «Зебра» - наглядный пример того, что между странами антигитлеровской коалиции царила атмосфера боевого братства.
«Здесь, в Элизабет-Сити, в составе смешанных экипажей работали бок о бок, в едином порыве летчики из СССР, США, Великобритании и Канады», - отметил Антонов.
Дипломат подчеркнул, что Россия всегда будет помнить помощь союзников, не забывая при этом, что СССР принял на себя основной удар фашистов.
Общий долг потомков «великих поколений», одержавших верх «в схватке с нацистским чудовищем», сделать так, чтобы события тех лет никогда не повторились, считает Антонов.
«Для этого нужно бережно хранить историческую правду о Второй мировой войне и помнить обо всех тех, кто подарил нам жизнь и мирное будущее», - заключил он.
За это время проект «Зебра» в СССР были поставлены около 160 гидропланов моделей Nomad и Catalina, которые использовались для разведки, нанесения ударов по подводным лодкам и спасения людей из воды.
В рамках памятных мероприятий также прошла встреча американских школьников Элизабет-Сити и учащихся школы при посольстве РФ, на которой российские подростки рассказали сверстникам из США о своих предках, принимавших участие во Второй мировой войне.