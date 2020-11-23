Вагоны военной истории: передвижной музей «Поезд Победы» прибыл на Белорусский вокзал
Экспозицию, в основе которой история о Великой Отечественной войне, увидели около 8 тысяч человек.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
В Москву на Белорусский вокзал вернулся «Поезд Победы». Состав, внутри которого находится уникальная инсталляция, отправился из столицы месяц назад и за это время побывал в 13 городах.
В основе экспозиции - история Великой Отечественной войны. При этом каждый вагон посвящен отдельной теме, есть даже военный госпиталь и дорожная баня.
Масштабный исторический проект приурочен к 75-летию Победы, но в следующем году поезд снова вернется на маршрут.