Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Вопросы истории Вопросы истории Вопросы истории

Вагоны военной истории: передвижной музей «Поезд Победы» прибыл на Белорусский вокзал

Андрей Аркадьев
17:48 23.11.2020
Экспозицию, в основе которой история о Великой Отечественной войне, увидели около 8 тысяч человек.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

В Москву на Белорусский вокзал вернулся «Поезд Победы». Состав, внутри которого находится уникальная инсталляция, отправился из столицы месяц назад и за это время побывал в 13 городах.

В основе экспозиции - история Великой Отечественной войны. При этом каждый вагон посвящен отдельной теме, есть даже военный госпиталь и дорожная баня.

Масштабный исторический проект приурочен к 75-летию Победы, но в следующем году поезд снова вернется на маршрут.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
18:50 Эксклюзив
Видео
Аналитик прокомментировал постановление об обязательной установке отечественных приложений на смартфоны
17:01 В стране и мире
Мишустин призвал регионы использовать опыт Москвы в борьбе с коронавирусом
16:57 В стране и мире
Венесуэла открыла границы для россиян
15:06 В стране и мире
Видео
Дагестанскому полицейскому предъявлено обвинение по делу о терактах в московском метро
14:05 В стране и мире
Видео
Координатор движения «Синие ведерки» назвал «устаревшей» сдачу площадки для получения прав
Популярное
Популярное
Видео
Российских норок будут вакцинировать от корнавируса
Видео
Внезапное падение израильского танка во время учений попало на видео
Врачи в Зеленограде извлекли из носа пациента монету, находившуюся там более 50 лет
Видео
Российского футболиста отстранили от игр в США за отказ преклонить колено
Видео
Отряхнулась и пошла дальше: в Томске девочка выпала из окна четвертого этажа и осталась жива
Видео
Победивший на музыкальном конкурсе в США Агутин признался, что не знает, как туда попала его песня
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.