Ожившая история: под куполом храма в Вышнем Волочке обнаружены подписи мастеров XX века

В городе Вышний Волочек Тверской области во время установки креста на купол Богоявленского собора рабочие обнаружили удивительную находку - подписи мастеров-реставраторов начала XX века.

Самая старая надпись, сделанная простым карандашом, относится к 1902 году, рассказал Денис Ивлев.

«Окрашенъ куполъ в 1902 г. Августа 25 числа. Красили мастера», - зачитывал самое старое послание коллеги мастер Сергей Зоммерфельд, который обнаружил их.

На самом деле, о находке стало известно несколько лет назад. Но Зоммерфельд рассказал о них историку Денису Ивлеву недавно, по случаю замены старого погнутого креста церкви на новый. Дело в том, что попасть внутрь главного купола весьма непросто, и такая возможность предоставляется нечасто.

Свидетельство истории есть теперь не только на стенах храма, но и на фотографиях, которые по просьбе историка сделал мастер-высотник.

© Сергей Зоммерфельд, Православный Вышний Волочёк, Вконтакте

Проследить историю собора можно не только по надписям, но и по цвету краски.

Последний раз перед закрытием собор красили в 1934 году.

«Красили 1934 года в июне. Красили Гребычев, Фирилов», - гласит карандашная надпись. «1948 год. Братья Кротовы Ефрем и Николай», - значится на центральном столбе под голубым куполом.

Под зеленым куполом обнаружена надпись: «1952 г.»

В 1988 году отмечалось 1000-летие Крещения Руси, и Богоявленский собор полностью был обновлен. Об этом стало известно благодаря «посланию из прошлого».

«В 1983 г. красил Мурашов Олег, 1925 г. рождения. В 1988 году он же за 16.000 руб. весь фасад, крышу и купол. Олег Мурашов», - значится в тексте.

© Сергей Зоммерфельд, Православный Вышний Волочёк, Вконтакте

По словам историка Дениса Ивлева, «нам необычайно повезло», ведь обычно мастера, перекрывавшие кровлю куполов, следуют «моде современных строителей» - ломают все до основания и строят что-то свое из «нового дерева».

«Благодаря этому деревянные конструкции купола, поставленные еще при перестройке собора 1860-х гг., уже сами по себе являются документом ушедшей эпохи», - цитируют слова историка Tverigrad.

Собор Богоявления Господня - главный действующий православный храм Вышнего Волочка. Здание построено из кирпича в 1810-1814 годах.