Последний путь нацистов: кадры из суда и тюрьмы Нюрнберга к 75-летию знаменитого процесса

Ровно 75 лет назад начал работу Нюрнбергский трибунал. Крупнейший в истории судебный процесс задокументировал чудовищные преступления нацизма. И дал однозначный ответ: кто виноват в развязывании Второй мировой войны. Как подчеркнула в своем заявлении Госдума, итоги Нюрнберга актуальны до сих пор.

В здании Нюрнбергского городского суда процессы чередуются с экскурсиями. И все, кто держит ответ перед законом, и сейчас занимают те же самые места, где 75 лет назад восседали нацистские главари. Барельефы, деревянные панели – все здесь, как и на кадрах хроники. За это ограждение посетителей не пускают. Но для съемочной группы делают исключение.

«Это место, где судили нацистских преступников, где они сидели на протяжении всего процесса. Здесь они произносили свою последнюю речь. Эта дверь – лифт. Так они попадали внутрь суда», – объясняет историк, сотрудник музея Нюрнбергского процесса Аксель Фишер.

На кадрах хроники открывается та самая дверь. И в зал проходят люди, на чьей совести миллионы погибших: Герман Геринг, Рудольф Гесс, Ганс Франк, Вильгельм Кейтель, Иоахим фон Риббентроп. Уинстон Черчилль предлагал расстрелять всех разом, но Иосиф Сталин решил: пусть лучше мир еще раз посмотрит на злодеяния фашистов, и предложил устроить то, чего в истории еще не было, – международный трибунал. Нацистские преступники нанимают лучших немецких адвокатов и, как это ни странно прозвучит, надеются на оправдание.

«Это, конечно, вполне обычное для нацистских главарей поведение. Они говорили, что были членами правительства, они были юристами, они просто выполняли приказы. А сами они не совершали никаких преступлений», – комментирует Фишер.

Телеканал «Звезда» разыскал последнего из оставшихся в живых участников Нюрнбергского процесса. Это американский следователь Бен Ференц. Он выступал на стороне обвинения. Тогда молодой 25-летний юрист сам вызвался судить фашистских главарей – сразу после того, как собственными глазами увидел узников лагерей смерти.

«Все концлагеря были очень похожи: Бухенвальд, Маутхаузен. Я был в одном после другого… То, что мы увидели, невозможно описать, потому что это было ужасно, за гранью человеческого воображения. Мертвые тела, лежащие на земле, невозможно было сказать, живы они или нет. Они были изранены, истощены. Люди ползали в кучах мусора в попытке найти кусок хлеба, чтобы поесть», – вспоминает Ференц.

В музее Победы на Поклонной горе – оригиналы документов, что легли в основу Нюрнбергского процесса. Зверства нацистов не территории Украины, Белоруссии, Польши. Это только небольшая часть архива. В Нюрнберге было более 300 томов. Но от любой из этих историй бросает в дрожь.

«Согнали жителей деревни в сарай господина Каменского. Сарай сожгли вместе с людьми. В результате зверств немецких варваров в сарае сгорело 157 человек стариков, женщин и детей», – рассказывает заведующий научно-методическим отделом Музея Победы Станислав Давыдов.

Перед началом процесса нацистам показали документальный фильм о том, как фашисты истребляли людей в лагерях. Многие из подсудимых делали удивленные лица. Если верить им, ни Риббентроп, ни Гесс, ни даже заместитель Гитлера Геринг и гауляйтер Польши Франк ничего не знали ни о холокосте, ни даже о планах нападения Рейха на СССР.

«Массовые убийства? Уверяю вас, что я и не помышлял о них. Я лишь думал о том, что мы должны убрать евреев с занимаемых ими постов в большом бизнесе и в правительстве», – заявлял Геринг.

Главным обвинителем от СССР выступал 38-лений прокурор Роман Руденко. Его сын, дипломат Сергей Руденко показывает снимки из личного архива. На них явно растерянный Геринг только что узнал: надеяться не на что, фельдмаршал Фридрих Паулюс дал показания на всех своих бывших коллег. Для нацистов это было сокрушительным ударом – они думали, что Паулюс погиб под Сталинградом.

«Немецкая защита требует личного присутствия Паулюса, раз он жив, понимая, что такая доставка займет ни одну неделю. Советская делегация не возражает. Тогда председатель международного суда Лоуренс спрашивает у Руденко: «Сколько времени вам понадобится для доставки Паулюса в Нюрнберг?». Ответ отца был лаконичным: «Не более получаса». И это произвело эффект разорвавшейся бомбы», – отмечает собеседник.

Тюрьма, где нацистские преступники ждали приговора, находится всего в сотне метров от здания суда. В ее камерах они доживали свой век.

«Была только кровать, стол, стул, туалет. Еще американцы поставили в камеру небольшие шкафы для книг. И тумбочку. В остальном – все, как и у прочих заключенных», – говорит гид по тюрьме Нюрнберга Франк Эдельман.

В последние дни своей жизни они вели себя по-разному: Риббентроп постоянно вызывал к себе католических священников, Франк молил о пощаде, Геринг вынашивал план самоубийства – капсулу с ядом ему передал один из тюремных охранников.



Коридоры тюрьмы – последнее, что видели нацистские преступники. Их разбудили ровно в полдень и повели к виселицам, которые для них сколотил американский сержант Джон Вуд. Со своим, как он говорил, фирменным узлом. Тогда там находился спортивный зал. Сейчас – улица. Ту часть здания уже снесли.

Казнили нацистов в месте, которое сейчас служит техническим помещением тюрьмы. Начать собирались с Геринга. Но он покончил собой. Тогда вперед вывели Риббентропа. Таков конец истории тысячелетнего Рейха, что на деле просуществовал всего 12 лет. И закончил свою жизнь на Нюрнбергских виселицах.