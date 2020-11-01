Адвокат фонда Дятлова оценил версию прокурора о причинах гибели туристов

Адвокат фонда памяти группы Дятлова Евгений Черноусов заявил, что причина гибели туристов на перевале в 1959 году, озвученная прокурором Андреем Курьяковым, не является официальным итогом проверки.

Правозащитник пояснил, что сделал данный вывод после того, как получил ответ на свою просьбу о проведении служебной проверки от управления Генеральной прокуратуры по Уральскому федеральному округу.

В тексте говорится, что «выступление Курьякова в СМИ по вопросам, связанным с освещением обстоятельств гибели группы Дятлова, осуществлено им за рамками должностных обязанностей и в отсутствие поручений по службе, в связи с чем по результатам служебной проверки он привлечен к дисциплинарной ответственности».

«Это свидетельствует о том, что результаты не только не являются официальной позицией, но вообще не представляют юридическую значимость», – цитирует юриста ТАСС.

Летом текущего года заместитель начальника управления Генпрокуратуры в УрФО Андрей Курьяков заявил, что причиной трагедии на перевале Дятлова стали лавина и плохие погодные условия - туристы из-за плохой видимости не смогли вернуться в палатку.