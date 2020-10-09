К 260-й годовщине взятия Берлина: трофеи Семилетней войны показали на выставке в Петербурге

В Петербурге открылась выставка «Победные трубы», посвященная 260-летию взятия русскими войсками Берлина в ходе Семилетней войны. Экспозицию к этой дате развернули в Военно-историческом музее артиллерии, инженерных войск и войск связи.

Среди раритетов - парадная колесница, полковая пушка, холодное и стрелковое оружие тех лет, нагрудные знаки, ключи от города Мемель. Впервые посетители могут увидеть четыре серебряные сигнальные трубы с надписями «За взятие Берлина 28 сентября 1760 года».

За всю историю российские и советские войска брали Берлин трижды: во время Семилетней войны, затем в 1813 году, во время Заграничных походов против Наполеона, и, конечно, весной 1945 года, когда знамя, поднятое над Рейхстагом, стало символом Победы в Великой Отечественной войне.