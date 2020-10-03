Оплачиваемый «отпуск»: на что хватало пенсии советского гражданина

Вопрос, постоянно занимающий ум современного городского жителя - на что хватит денег. Иногда он трансформируется в сравнение с тем, как в финансовом плане жили его далекие и не очень предки. В частности, в СССР на свои зарплаты и пенсии граждане, в зависимости от конкретной ситуации, могли жить вполне неплохо, и даже помогать своим родственникам, уже уйдя на заслуженный по возрасту отдых.

К примеру, одним из главных финансовых преимуществ советского пенсионера была плата за ЖКХ: 2 рубля 26 копеек, копеечные платы за воду, свет и газ - по еще советским ценам оплата жилья могла оказаться равной паре бутылок крепкого алкоголя. Большая упаковка таблеток также редко когда стоила больше 1 рубля.

Месячный бюджет семьи советских пенсионеров был примерно следующим: белый хлеб - 13 копеек, картофель - 24 копейки, мясо и колбаса - более 2 рублей за килограмм, но и были не везде; бутылка вина - 1,5 рубля, поездка на любом виде транспорта - 3-5 копеек - чего бы не коснулся советский пенсионер, все можно было сравнить со средней зарплатой в 120-150 рублей в месяц.

«Мама получала зарплату 120 рублей, а одна бабушка - пенсию в 85 рублей, вторая - 90 рублей. Меня баловали, правнука, и сами нормально жили, ни в чем себе не отказывали», - вспоминает Заслуженный артист России, певец Сергей Трофимов.

Около 3% бюджета пенсионера уходило на оплату жилья, 5% - на лекарства, 1% - на транспорт. Половина пенсии оставалась на покупки одежды, поездок в санатории, походов в театры и кино. Зачастую пенсионеры оказывались более обеспеченными, чем их потомки.

«Первая квартира в Москве, которую мы покупали с женой, была кооперативная. Я поехал вместе со своим папой в город Починок в Смоленской области к бабушке. Она пошла с нами в сберкассу, и там со своей сберкнижки сняла деньги – несколько тысяч рублей. Я отвез их в Москву, чтобы заплатить часть за вот эту кооперативную квартиру», - поделился телеведущий Алексей Лысенков.

О каком заслуженном отдыхе мечтали советские граждане? Была ли мифом или все же реальностью безоблачная жизнь на советскую пенсию? Историю о жизни, быте и культуре советских пенсионеров смотрите в новом выпуске программы «СССР. Знак качества с Гариком Сукачевым» на сайте телеканала «Звезда».