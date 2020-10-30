Останки 73 детей нашли на месте массового захоронения узников концлагеря Моглино

В Псковской области завершили раскопки на месте массового захоронения узников Моглинского концлагеря и других мирных граждан, убитых фашистами. Всего были найдены останки 188 человек, 73 из которых принадлежат детям. Об этом сообщили в Главном следственном управлении СК РФ.

Всего в ходе расследования было проведено 10 раскопок. По всем извлеченным останкам проводятся судебно-медицинские экспертизы. На месте массового захоронения также найдены артефакты, свидетельствующие о том, что расстреляно было именно гражданское население.

Уголовное дело о геноциде было возбуждено в августе после обнаружения массового захоронения узников Моглинского концлагеря, а также мирных граждан, проживавших на оккупированной территории Псковской области. Ранее о существовании этого захоронения не было известно. Из архивных источников следствие выяснило, что в годы оккупации в Моглинском концлагере было уничтожено более 3 000 советских граждан. При этом массовым расстрелам люди подвергались не только в окрестностях самого лагеря, но и в районе поселка Глоты и деревни Андрохово.