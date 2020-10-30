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Улика из прошлого: обнародовано письмо родственника Николая II об убийстве царской семьи

Алексей Курильченко
05:36 30.10.2020
Документ опровергает теорию о том, что дочь императора могла пережить расстрел.
Улика из прошлого: обнародовано письмо родственника Николая II об убийстве царской семьи
© Фото: Vladimir Boiko Russian Look Globallookpress

Обнародовано письмо родственника Николая II об убийстве царской семьи/Письмо родственника Николая II опровергло теорию о дочери императора

В Великобритании опубликовали письмо Луиса Маунтбеттена – родственника российской императорской фамилии. Он является племянником жены императора Николая II Александры Федоровны и дядей супруги британской королевы Елизаветы II принца Филиппа.

В тексте письма опровергается конспирологическая теория, что дочь Николая II Анастасия могла выжить после расстрела царской семьи.

«Не может быть никаких сомнений в том, что моя двоюродная сестра, великая княжна российская Анастасия, была убита вместе с остальными членами ее семьи, хотя в ее случае смерть наступила не сразу, ее убили ударами штыков» - говорится в тексте письма.

Предполагалось, что Анастасия могла выдавать себя за польскую сельхозработницу Анну Андерсон, однако Маунтбеттен сообщает в своем письме, что Апелляционный суд Германии опроверг это утверждение.

По информации издания Daily Mail, Андерсон утверждала, что она является дочерью Николая II Анастасией, однако доказать этого в суде не удалось. Лорд Маунтбеттен лично принимал участие в сборе улик, чтобы разоблачить Андерсон, и потратил тысячи фунтов на судебные издержки, оспаривая ее иск. Позже выяснилось, что под личностью Анны Андерсон скрывалась Франциска Шанцковская - польская фабричная рабочая, которая страдала от психического расстройства.

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