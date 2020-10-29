В Бельгии нашли послание с «душераздирающим советом» из 1941 года

Реставрировавший потолок церкви святого Иакова в бельгийском Антверпене строитель наткнулся на необычное послание, которое было написано еще в 1941 году.

Как сообщается в официальном Instagram-аккаунте города, записку, предположительно, оставили маляры. Мастера, очевидно, специально спрятали послание так, чтобы его нашли именно их коллеги из будущего.

В письме, вложенном в спичечный коробок, автор советует потомкам в полной мере насладиться жизнью.

«Когда этот потолок вновь покрасят, нас уже не будет на этой земле. Мы должны рассказать потомкам о том, что не наслаждались своей жизнью», - говорится в письме.

Мужчины посетовали на то, что им пришлось пережить две войны и зачастую работать голодными. Они посоветовали следующим поколениям запастись рисом, мукой, табаком и пшеницей на тот случай, если вооруженный конфликт вновь начнется. И выразили надежду, что в будущем люди будут жить лучше.

В комментариях жители Антверпена признались, что находка их растрогала. Подписчики сообщили, что потеряли дар речи от такой красивой истории, назвав ее «прекрасной и душераздирающей».