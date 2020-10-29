Посольство РФ получило права на могилу Рихарда Зорге в Японии

Посольство России получило права на могилу захороненного в Японии советского разведчика Рихарда Зорге. Об этом стало известно от военного атташе России в Токио Сергея Шашкова.

В честь 125-летия со дня рождения Зорге на кладбище Тама под Токио прошла торжественная церемония памяти великого разведчика. Во время выступления Шашков рассказал, что после смерти гражданской жены Рихарда Ханако Исии, которая ухаживала за могилой, права перешли ее племяннице, которая скончалась в 2018 году.

Наследники Ханако Исии составили завещание о передаче прав на эту могилу российскому посольству в Японии. Поэтому теперь в российском представительстве будут заботиться о сохранении памяти о легендарном разведчике и поддерживать порядок на его могиле на японском кладбище.

В церемонии приняли участие послы Казахстана, Белоруссии, Азербайджана, Армении, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана.

Легендарный разведчик Рихард Зорге работал в Японии на СССР. Он смог получить точную дату нападения нацистской Германии на Советский Союз, но также в сентябре 1941 года передал на Родину сведения о том, что Япония не будет вступать в войну на стороне Германии. Это позволило перебросить сибирские дивизии на оборону Москвы осенью 1941 года. В 1964 году Зорге было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.