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Три неочевидные военно-исторические достопримечательности России

Тимур Шерзад
10:00 29.10.2020
Немецкие форты, доты-«миллионеры», тайные советские базы. Все это можно увидеть своими глазами на бескрайних просторах нашей страны.
Три неочевидные военно-исторические достопримечательности России
© Фото: Тимур Шерзад

Путешествовать по России во многом лучше, чем за ее пределами. Все говорят на русском языке, топливо, еда, билеты недороги, да и визы никакие не нужны. Но что делать, если красоты природы вас не особо интересуют, все большие музеи уже посмотрены, да и тянет, вообще, к чему-то сугубо милитаристскому? Сейчас подскажем.

Немецкие форты в Калининграде

Вообще, вся Калининградская область - это, по сути, военный трофей. Бывшая цитадель «прусского милитаризма» - один большой памятник славе русского оружия. Везде полно артефактов: от готических кирх и целых городов вроде бывшего Тильзита, где встречались Александр и Наполеон, до экс-военных объектов.

Вся область заслуживает того, чтобы снять машину и объехать ее обстоятельно всю. Но если говорить о том, что можно посмотреть «за один день», то лучшим выбором, пожалуй, будут калининградские форты.

Форты эти были построены немцами в XIX веке, когда город еще был Кенигсбергом. Каждый из них - здоровенное инженерное сооружение, занимающее пространство в несколько футбольных полей. Под слоем земли и кирпича - многоуровневые коридоры, лестницы, помещения, от казарм до складов под хранение боеприпасов. Бродить по внутренностям фортов можно долго.

© Тимур Шерзад

Одна из стен форта №4 «Гнейзенау»

Во время войны форты представляли собой «крепкие орешки» - некоторые из них переживали огонь тяжелой артиллерии, вынося по две сотни попаданий снарядов калибра 203-280 мм. Но для РККА 1945 года форты не представляли принципиально непреодолимой проблемы. Штурмовые группы нащупывали слабые места, обходили форты, врывались внутрь, и работали гранатами и огнеметами. Во многих случаях гарнизоны, не желая гореть заживо, сдавались. На стенах многих фортов и поныне хорошо заметны выбоины и щербины от прилетавших в них снарядов.

Большая часть фортов, правда, заброшена или закрыта для посещения. В каких-то случаях - как, например, с фортом №4 «Гнейзенау», это носит лишь декларативный характер в виде таблички «Частная собственность». Какие-то разрушены или закрыты настолько, что и смысла ходить нет.

Превращенный в удобный музей форт №11 Денхофф

© Тимур Шерзад

А какие-то - как, например, форт №11 Денхофф - превращены в удобные для беспроблемного посещения музеи. Парковка, полевая кухня, гиды - приезжать можно хоть всей семьей.

Доты-«миллионеры»

Советско-финляндская война 1939-1940 годов была не самым простым для Советского Союза конфликтом, но, по крайней мере, страна получила критически важное перед Великой Отечественной предполье перед Ленинградом. А мы приобрели железобетонные артефакты этого конфликта - расположенные между Петербургом и Выборгом финские доты.

Знаменитая финская линия Маннергейма не может порадовать любителей военной истории особым размахом сооружений. Финляндия 30-х была небольшим государством с небогатым военным бюджетом, и позволить себе укреплений, как у Германии и СССР, не могла. Поэтому доты на линии были небольшими.

Внутри советского полукапонира АПК-1

© Тимур Шерзад

Чуть посерьезнее были доты-«миллионеры», называвшиеся так потому, что смета на их строительства превышала миллион марок. Несколько уровней, стены потолще, несколько, а не один, пулемет. Серьезно, но с тем же полукапониром АПК-1 «Сестрорецкого рубежа» не сравнится. Кстати, до последнего от финских бункеров не так уж и далеко.

Финский «миллионер» Sk16. Видно, как одна часть крыши грохнулась на вторую

© Тимур Шерзад

С другой стороны, даже сравнительно небольшие финские бункера интересны, ведь это пока еще относительно живой артефакт войны. Кроме того, бункеры интересно расположены - многие из них просто стоят посреди леса.

Один из самых простых с транспортной точки зрения бункеров - это «миллионер» Sk16, который находится в десятке метров от шоссе из Петербурга в Выборг. Дот наполовину взорван советскими саперами - сработавший заряд взрывчатки «уложил» одну половину крыши на другую - зрелище забавное.

Дот Sk2

© Тимур Шерзад

Неподалеку есть еще дот Sk2, он сохранился получше. Но чтобы его найти, придется поплутать по лесу. Почва в выборгских лесах все время хлюпает, так что рекомендуем не забыть резиновые сапоги.

Наследие холодной войны

Севастополь - еще один город, символизирующий стойкость духа и силу русского оружия. В нем есть что посмотреть любителю военной истории, но на этот раз речь пойдет не о Крымской войне, и даже не о Великой Отечественной.

Ведь даже памятники этих эпох не сравнятся с Музеем фортификационных сооружений в Балаклаве. За рутинным названием скрывается некогда тайная советская база подводных лодок времен холодной войны.

© Тимур Шерзад

Сооруженная в толще скалы, она создавалась для того, чтобы пережить даже ядерный удар - хотя, конечно, не любой, какие-нибудь пять мегатонн она бы вряд ли потянула. А вот заряд в сотню-другую килотонн вполне могла пережить и продолжить работу.

Спрятанный под скалой 600-метровый канал позволял бы подлодкам проводить техобслуживание, пополнять торпеды и ракеты. На случай атомной войны внутри даже был небольшой станочный парк с запасами сырья - чтобы изготовить необходимые запчасти и выйти в море еще раз, нанеся удар.

© Тимур Шерзад

Внутри музея очень атмосферно - мрачные туннели навевают ощущение тревожных 60-х. Вы идете по подсвечиваемому каналу, где-то звучит капель. Тянет сыростью, на вас с той стороны канала смотрят манекены в полном комплекте химзащиты. Кажется, еще секунда, и створки начнут медленно закрываться, ради таких достоверных ощущений не грех и съездить.

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