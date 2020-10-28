Останки сбитых над Освенцимом советских летчиков с почестями захоронили в Польше

Останки советских летчиков, самолет которых был сбит над Освенцимом в январе 1945 года, захоронили во вторник, 27 октября, на кладбище красноармейцев в польском городе Пщина. Об этом сообщается на сайте городской администрации.

Американский бомбардировщик В-25 Mitchell, использовавшийся советской авиацией, был обнаружен польскими поисковиками в лесу Шленского воеводства прошлой зимой.

В январе 1945 года в нем находились пять человек, спастись удалось только командиру Алексею Бочину. Он вовремя покинул самолет, но позже попал в плен.

Обломки бомбардировщика стали частью экспозиции музея Шленского сентября 1939 года в городе Тыхы.