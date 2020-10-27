Суд впервые признал геноцидом массовое убийство нацистами советских граждан

Суд впервые признал геноцид советского народа: в Новгородской области завершилось рассмотрение дела о массовых убийствах мирных граждан в Жестяной Горке в годы Великой Отечественной войны.

В 1942-1943 годах нацистские каратели убили больше двух с половиной тысяч мирных жителей и военнопленных. Была создана «тайлькоманда» более чем из 20 человек во главе с офицерами-немцами и австрийцами. Рядовыми исполнителями были выходцы из Латвии.

Весной прошлого года поисковики нашли в районе деревни более 500 останков, в том числе детских. Массовые расстрелы признаны преступлениями против человечества, геноцидом национальных и этнических групп советского народа, передает РИА Новости.