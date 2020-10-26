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В Ленобласти начали восстанавливать штурмовик Ил-2

Андрей Аркадьев
Павел Кутаренко
18:40 26.10.2020
«Летающий танк» воссоздадут из оригинальных  деталей самолетов, найденных на местах боев.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

В Ленинградской области восстанавливают легендарный штурмовик Ил-2 времен Великой Отечественной войны. Работы ведут военнослужащие ЗВО и специалисты Невского судостроительно-судоремонтного завода. Самолет будут собирать из более, чем 100 фрагментов, причем на многих из них сохранились боевые пробоины.

Военнослужащие 90-го отдельного поискового батальона ЗВО помогали поднимать советский штурмовик из болота более полугода назад. Тогда помимо фрагментов корпуса достали останки летчиков и даже их боевые награды.

Благодаря номерам на наградах удалось установить, что штурмовик «Ил-2», который немцы называли «черной смертью», был сбит в марте 1943, командир экипажа - Владимир Усков, стрелок радист - Александр Беляков. Обоим летчикам было всего по 23 года.

Поразительно, но один из тех, кто поднимал фрагменты самолета - ефрейтор Никита Староверов - оказался земляком погибшего командира штурмовика - младшего лейтенанта Ускова, уроженца Тамбовской области.

«В этих самолетах летали просто герои. У них возраст был, как и мой. Они только закончили летное училище и летали, сражались, чтобы защитить Родину», - рассказал военнослужащий 90-го отдельного специального поискового батальона ЗВО Никита Староверов.

Чтобы восстановить самолет, придется изрядно потрудиться. Необходимо разобрать машину на части, выправить деформированные элементы. Особая сложность - при работе с броней, благодаря которой Ил-2 называли еще и «летающим танком».

«Восстановление будет начинаться с бронекапсулы, потому что она является самой сохранившейся частью самолета. И дальше путем подгонки, подрезки, снимаем сначала клепки, потом будем нагревать лист брони», - пояснил заместитель начальника цеха Невского судостроительно-судоремонтного завода Федор Катагаров.

Самолет соберут из фрагментов таких же штурмовиков, погибших в годы Великой Отечественной войны и найденных на территории Ленинградской области. Восстановленную машину хотят выставить в музее 90-го отдельного поискового батальона. Красить корпус и убирать боевые пробоины не будут - ведь этот Ил-2 должен стать собирательным символом эпохи,  памятником всем летчикам, погибшим в битве за Ленинград.

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