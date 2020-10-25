Право на правосудие: зверства нацистов в Жестяной Горке могут признать геноцидом

В Новгородской области на этой неделе состоялось беспрецедентное судебное заседание. Первый в истории нашей страны гражданский процесс по признанию преступлений, совершенных нацистами на территории Советского Союза в годы войны, геноцидом. Рассматривается эпизод о массовой гибели местного населения от рук фашистов в деревне Жестяная Горка.

Там от рук карателей, в период с 1942 по 1943 годы, погибли более трех тысяч человек, в том числе малолетние дети. Людей расстреливали, закалывали штыками, добивали прикладами. Несколько лет в Жестяной Горке велись поисковые работы. По их итогам Следственный комитет возбудил уголовное дело год назад. Теперь родственники невинно убитых хотят восстановить историческую справедливость.

Скамья подсудимых на этом процессе пустует. Их, скорее всего, уже и в живых не осталось. Но у этого дела срока давности нет. Пытки и убийства, зверства фашистов на оккупированной территории Новгородской области, поражают и спустя 80 лет.

Татьяна Хасанова держит в руках портрет бабушки. Здесь Антонине Валифантьевой всего 21 год. Бывшая учительница бросила работу, устроилась прачкой у немцев. Знала немецкий, подслушивала разговоры офицеров и передавала информацию партизанам.

«Ее разутую и полураздетую вели десять километров по мартовскому снегу до деревни Жестяная Горка. Там ее допрашивали, пытали, истязали. Ей надо было назвать имена тех, с кем она была связана в лагере. Но она проявила героическую стойкость, она не сломалась и не выдала никого. Ей обещали жизнь, но она ответила отказом. Даже когда ее поставили на краю свежевырытой могилы», - рассказала Хасанова Татьяна.

В зале судебных заседаний всего шесть человек. Это потомки тех, кто погиб в районе деревни Жестяная Горка. По данным прокуратуры, фашисты уничтожили там около 2600 человек. Тех, кто был связан с подпольем: партизан, военнопленных, коммунистов, евреев и цыган. Убивали мужчин, женщин и детей, в большинстве случаев даже не тратили патроны - людей закалывали ножами или забивали до смерти.

Александр Алтухов показывает вещи, которые обнаружили поисковики. Здесь очень много гильз от фашистских винтовок, пулеметные ленты, хвостовики мин, а вот советских боеприпасов и оружия почти нет. Зато очень много личных вещей. Самодельные ложки, которые отливали из олова, очки, прошитый пулями портсигар, детские игрушки. Все это принадлежало мирным жителям.

Члены поисковой экспедиции «Долина» наткнулись на огромную братскую могилу в мае 2019 года. Начали работать и пришли в ужас. Они привыкли поднимать тела павших солдат. К тому, что увидели здесь, под несколькими метрами земли, никто не был готов.

«Когда мы поднимали первую расстрельную яму, там четко видно, что люди упали, скрючившись от боли в животе, или расстрелянные так, что, как они упали в этой позе, так их и нашли. И были такие - видно было, что повреждены кости тупым предметом, либо колющим предметом. И, конечно, самое страшное - это когда поднимали детей», - объяснил председатель совета командиров новгородской областной общественной организации «Долина» Игорь Неофитов.

Деревню Жестяная Горка каратели выбрали из-за удобного географического расположения. Немецкая практичность - сюда удобно было свозить военнопленных и задержанных по подозрению в связях с партизанами. Через деревню проходила дорога в Великий Новгород, недалеко Ленинград и Псков. Здесь был один из лагерей смерти, где фашисты уничтожали советских граждан.

Сами немцы жили в деревенских домах. Там же находилась комендатура, а в небольшом здании по соседству фашисты проводили допросы. Оккупанты заняли лучшие здания, и даже сейчас, спустя почти век, они выглядят почти так же, как и в 1942 году. Разве что в подвале, который служил тюрьмой, снова хранятся соленья, компоты и картофель.

Заключенные проводили здесь несколько дней. Потом подвал переполнялся и людей вели на казнь. Тамара Большакова - одна из немногих старожилов Жестяной Горки. Рассказывает, что допрашивали фашисты далеко не всех. Через несколько месяцев они перестали тратить время и соблюдать видимость суда.

«Им все равно, кто. Вот свекровь зарывала цыганку с грудным ребенком. Шли с лесу, и валялись они у дороги, вот там у памятника. Пошли, взяли лопаты, говорит, зарыли. Что уж они ее в яму в общую не расстреляли - не знаю. Голова отрезана у матери, а ребенок мертвый, маленький. Мы зарыли, говорит, там. Там же, где она лежала, там же и зарыли», - рассказала Тамара Большакова.

У карателей был план по убийствам, который они стабильно перевыполняли. Достаточно формального обвинения, сочувствие советской власти - расстрел на месте.

«Каратели подсчитывали, сколько они уничтожили и даже указывали порой возраст. То есть я вообще не представляю, как можно уничтожать двухлетнего или трехлетнего ребенка. Это что-то за гранью добра и зла, но они выполняли работу методично, а потом требовали от своего начальства пайки», - отмечает старший научный сотрудник СПб ИИ РАН, доцент НовГУ Дмитрий Асташкин.

Имена тех, кто пытал и убивал советских граждан, хорошо известны. Это добровольцы из латышских полицейских батальонов СС, которые жили тут же, в деревне. После войны многие бывшие каратели смогли сдаться в плен американцам. В КГБ потом установили их личности. Узнали, в какие страны они бежали и даже вычислили, куда бывшие полицаи устроились на работу.

«Исполнители были долго вне зоны действия советских органов правосудия. В шестидесятые годы была попытка поименно потребовать их выдачи из стран Запада, но из-за "холодной войны" она провалилась. Поэтому дело в перестройку было списано в архив, начались другие заботы в нашем государстве. Долгое время палачи были без наказания, а жертвы без имен», - добавил Асташкин.

Еще весной мы нашли одного из бывших членов латышского добровольного легиона. Это - Артурс Грава, ныне пенсионер, работал учителем химии в кливлендской школе. Благообразный, бодрый, улыбчивый старичок. Ему хорошо за 90, он живет в достатке, следит за здоровьем. Не похоже, чтобы совесть мешала ему спать по ночам. Как и многие ветераны-эсэсовцы он сбежал на запад.

Сейчас уверяет, что в боях участия не принимал, нацистом не был. Других свидетельств, кроме его слов - нет. В память о жертвах недалеко от поселка Жестяная Горка открыли целый мемориальный комплекс. С одной стороны – стела с именами погибших красноармейцев, с другой – на черной плите выбиты имена убитых мирных жителей.

Они не носили смертные медальоны, а личные вещи у них забирали каратели. Поэтому и опознание тел продвигается медленно, а пока здесь такие записи, - например, группа молодежи из 20 человек.

Идея мемориала принадлежит Анастасии Борисовой из поискового отряда. Изначально планировалось, что центральная фигура комплекса, статуя скорбящей матери, будет с распростертыми руками, как бы взывающей о помощи. Даже создали макет, приступили к работам. Но все остановили и поменяли, когда в братской могиле само прошлое дало ясное указание, каким на самом деле должен быть памятник.

«После того, как уже были обнаружены останки и началась эксгумация, и, увидев в могиле останки матери, которая держала на груди младенца, обняв его, уже родилась непосредственно окончательная идея скульптуры - матери с ребенком на руках», - вспомнила автор проекта Музейно-мемориального комплекса «Жестяная Горка» Анастасия Борисова.

Дальше уже работали скульпторы. Кроме изваяния скорбящей матери они создали огромный монумент - будто обгоревшая, окованная железом стена, а в ней проем - в виде православного креста. Здесь есть место и глубокому отчаянию и яростной надежде - выжить и победить.

Чтобы добиться нужного эффекта использовали материалы, которые обычно вместе не применяют - гранит, дерево и бронзу. Работа, которую ведут сейчас юристы, может быть не так заметна, но не менее важна. Главная цель процесса, который начался в Солецком районном суде - набрать необходимое количество материала для того, чтобы преступления, которые столько лет оставались безвестными можно было классифицировать как геноцид, а потом начать еще десятки таких процессов в местах, где происходили подобные массовые казни.

Сейчас следователи расследуют обстоятельства убийства детей инвалидов в городе Ейск, там уже возбуждено уголовное дело о геноциде.

Согласно материалам Нюрнбергского процесса, СССР признана страной, в наибольшей степени пострадавшей от рук нацистских преступников. Сейчас в мире об этом часто забывают, как и о том, что из более чем 26 миллионов погибших в Великой Отечественной войне граждан СССР - 13 миллионов человек - мирные жители.

«Мировое сообщество просто не в курсе. Одно дело, когда наш МИД или наши историки политически возмущаются героизацией странных людей в Прибалтике. И совсем другое дело, когда будут продемонстрированы все эти документы. Это самое мировое сообщество увидит, кого на самом деле героизируют в Вильнюсе, Таллине и Риге. Что это - военные преступники которые занимались уничтожением населения. Израиль в свое время эту работу проводил. Израиль это сделал на 70 лет раньше, но никогда не бывает поздно назвать подонка подонком на международном уровне», - уверен политолог Армен Гаспарян.

Есть и вполне конкретные вещи. В случае признания массовых убийств геноцидом, можно добиться компенсаций и возмещения тем, кто пострадал от него прямо или косвенно. Так, например, евреи, пострадавшие во время Холокоста, имеют право на получение компенсаций.

За последние 60 лет Германия выплатила жертвам нацизма около 60 миллиардов долларов. По аналогии, того же могут потребовать и россияне, которые потеряли родственников в ходе массовых казней в Жестяной Горке.