Материалы Нюрнбергского процесса предложили изучать в рамках школьного курса

Архивные материалы Нюрнбергского процесса, где осудили нацистских преступников, нужно изучать в школе. Об этом говорили на научной конференции в Институте государства и права РАН.

«Это огромная веха - это цивилизационная веха в развитии человечества. Поэтому, на мой взгляд, как для юриста, безусловно необходимо знать наряду с Конституцией, каким образом существующий мировой порядок, определенный и нашедший свое воплощение в приговоре Нюрнбергского процесса, позволяет уже восьмой десяток лет сохранять мир на планете таким, какой он есть», - подчеркнул директор Института государства и права РАН Александр Савенков.

По словам исследователей, приговор верхушке Третьего рейха заложил основы современного международного права. При этом в наше время его положения пытаются пересмотреть - прежде всего, в ряде стран Восточной Европы, где открыто проходят акции последователей коллаборационистов. Помешать этому, по мнению ученых, и должно изучение документов.