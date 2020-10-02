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Материалы Нюрнбергского процесса предложили изучать в рамках школьного курса

Лина Давыдова
19:35 02.10.2020
Как подчеркнул директор Института государства и права РАН Александр Савенков, Нюрнбергский процесс - это «цивилизационная веха в развитии человечества».
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: dpa, Globallookpress

Архивные материалы Нюрнбергского процесса, где осудили нацистских преступников, нужно изучать в школе. Об этом говорили на научной конференции в Институте государства и права РАН.

«Это огромная веха  - это цивилизационная веха в развитии человечества. Поэтому, на мой взгляд, как для юриста, безусловно необходимо знать наряду с Конституцией, каким образом существующий мировой порядок, определенный и нашедший свое воплощение в приговоре Нюрнбергского процесса, позволяет уже восьмой десяток лет сохранять мир на планете таким, какой он есть», - подчеркнул директор Института государства и права РАН Александр Савенков.

По словам исследователей, приговор верхушке Третьего рейха заложил основы современного международного права. При этом в наше время его положения пытаются пересмотреть - прежде всего, в ряде стран Восточной Европы, где открыто проходят акции последователей коллаборационистов. Помешать этому, по мнению ученых, и должно изучение документов.

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