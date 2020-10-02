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Тайна московского бункера Сталина: что скрывается за дверьми бомбоубежища вождя

Кирилл Васин
20:03 02.10.2020
В бункере полностью сохранилось убранство кабинета вождя с тех времен – паркетный пол, стены, обшитые карельской березой, рабочие столы Сталина, на которых также все осталось нетронутым.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Офицер ГУ МЧС России по Москве Александр Ланцевский провел экскурсию по бункеру Иосифа Сталина для съемочной группы телеканала «Звезда». Показ бункера приурочен к грядущему празднику – 4 октября, Дню гражданской обороны страны.

По словам Ланцевского, бункер начали строить в 1939 году и закончили в сентябре 1941-го. После смерти Сталина в 1953 году бункер законсервировали на три года. В 1956 году его передали местной противовоздушной обороне СССР.

«На сегодняшний день бункер предназначен для защиты личного состава и оперативно-дежурной смены ГУ МЧС России по Москве в случае ЧС. Он находится на глубине в 16 метров, сверху залит бетоном и несколько слоев рельс, перекрытых крест-накрест», - отметил Ланцевский.

В бункере полностью сохранилось убранство кабинета вождя с тех времен – паркетный пол, стены, обшитые карельской березой, рабочие столы Сталина, на которых также все осталось нетронутым. Сооружение полностью в рабочем состоянии.

День гражданской обороны МЧС России отмечается 4 октября. В октябре 1932 года согласно постановлению правительства была создана МПВО – система местной противовоздушной обороны СССР. В 1961 году МПВО преобразовали в ГО (гражданская оборона).

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