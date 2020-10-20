Останки экипажа обнаружили на месте загадочной авиакатастрофы 1945 года в Приморье

Останки экипажа обнаружили на месте крушения транспортного самолета Ли-2 в 1945 году в Приморье. Работы проводили бойцы поискового объединения «АвиаПоиск», которое ранее объявили о начале расследования одной из самых загадочных катастроф.

Во время войны с Японией Ли-2 пропал без вести, возвращаясь с задания. Жители близлежащего села Горный Хутор утверждали, что останки погибших были случайно найдены в 1946-м и захоронены на окраине села. Однако в архивах девять человек в составе 281-го авиаполка числились не вернувшимися с боевого задания, а не захороненными. Кроме того, было до конца неясно, действительно ли на горе Лысой разбился именно Ли-2. С этими вопросами и решили разобраться поисковики.

«По предварительным выводам, сделанным в ходе полевых исследований, можно понять, что обломки принадлежат транспортному самолету Ли-2. Найдены свечи от двигателей М-62, части рулей высоты, обшивки фюзеляжа и ряд приборов», - говорится в сообщении объединения.

Уточняется также, что удалось локализовать место, где находятся останки членов экипажа.

«Самолет падал почти отвесно по спирали, и при сильном ударе все, кто находился в салоне, вылетели в район кабины и жестко впрессовались в грунт вместе с остатками моторов. Останки лежат вперемежку с компрессионными кольцами двигателей, свечами и кусками навесного моторного оборудования», - отметили поисковики.

В 1960-е годы, добавили они, прямо по месту, где была носовая часть самолета, проложили геологическую дорогу, засыпав останки людей грунтом. Поэтому поисковикам приходится доставать костные фрагменты людей прямо из-под нее.

Помимо останков на месте обнаружили пряжку от привязных ремней сиденья, ременную офицерскую пряжку ВВС РККА, донышки от сигнальных ракет, разорванные патроны калибра 7,62 мм, взорванный при воздействии огня запал к гранате Ф-1. Поисковые работы на месте продолжатся в следующие выходные.