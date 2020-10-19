В Черном море найдена «подлодка-призрак» Гитлера

Подводную лодку Третьего рейха обнаружили аквалангисты у северного побережья Турции. В годы Второй мировой войны субмарина U20 в составе флота из шести подлодок была тайно направлена Адольфом Гитлером в акваторию Черного моря для завоевания господства. Субмарину нашли на глубине 20 метров опутанную рыболовецкими сетями.

«U20 - одна из потерянных подводных лодок Гитлера. Свидетель Второй мировой войны у Сакарья Карасу. Мы должны защитить эту историю и сделать лодку объектом дайвинг-туризма», - цитирует издание Hurriyet слова профессора Мехмета Эмина Бирпинара.

Лежащая на черноморском дне U20 - одна из трех затонувших подводных лодок. Еще три были потоплены в ходе ведения боевых действий, отмечают историки.

Сейчас субмарину исследуют водолазы. Поднимать ее на поверхность не будут, но, возможно, из воды достанут некоторые ее фрагменты.