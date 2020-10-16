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Ухарь и «гусар»: как неуместная шутка Александра Бовина поссорила его с Брежневым

Егор Левин
15:42 16.10.2020
Письмо аналитика с нелестными отзывами в адрес руководства партии сработало как детонатор для терпения генсека.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Владимир Акимов, РИА Новости

Александр Бовин - одна из самых фактурных и заметных фигур советского телевидения. Ведущий единственной в СССР политической аналитической программы и автор официальных речей генсека ЦК КПСС Леонида Брежнева. Бовин постоянно и с успехом применял свои таланты, но однажды его открытость и прямота сыграли с ним злую шутку.

Легенда об увольнении Бовина из ЦК за неуместные остроты возникла не на пустом месте, но на деле все происходило несколько иначе. Сотрудники КГБ перехватили его письмо, в котором он, не слишком выбирая выражения, жаловался, что вынужден работать «под началом ничтожных людей». Эти слова стараниями председателя КГБ Юрия Андропова дошли до ушей генсека, и Бовина со скандалом выгнали по специальному постановлению секретариата ЦК.

«А где Саша?» - впоследствии недоуменно спросил спустя несколько лет, уже давно позабыв о случившемся, Брежнев.

Бовина вновь привлекли к работе, несмотря на прошлые обиды. По одной из версий, это было связано с тем, что в бойком аналитике генсек видел молодого себя - такого же лихого «гусара», каким когда-то был.

Историю жизни и уникальной карьеры Александра Бовина смотрите в новом выпуске программы «Легенды телевидения» на сайте телеканала «Звезда» и в приложении SMART.TV. Речь в нем идет о том, как создавалась легендарная «Международная панорама», о том, почему автор Брежнева стал одним из первых сторонников демократических преобразований в СССР и о многом другом.

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