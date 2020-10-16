Шойгу передал главе МО Казахстана архивные документы о вкладе народа республики в Победу

Министр обороны России Сергей Шойгу передал главе военного ведомства Казахстана Нурлану Ермекбаеву архивные документы о вкладе народа республики в разгром врага в годы Великой Отечественной войны.

«Сегодня я привез в дар подборку архивных документов о вкладе казахстанского народа в нашу общую Победу. Передаю вам эти документы», - сказал Шойгу.

Он уточнил, что подборка называется «Солдаты одной Победы. Казахстан в годы Великой Отечественной войны».

«Здесь из наших архивов материалы о всех полках, подразделениях, частях, которые воевали, как воевали, где воевали. Здесь подлинные документы и решения начальника Генерального штаба и руководителя Ставки. Также привезли вам газету с первым упоминанием о панфиловцах», - сказал Шойгу.

Кроме того, он передал коллеге архивные материалы о Герое Советского Союза, первом министре обороны Казахстана генерале армии Сагадате Нурмагамбетове.

«Большое спасибо. Очень ценный для нас материал», - ответил Ермекбаев.

Подчеркнув, что 2020-й - это год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, министр напомнил, что в июне подразделение казахстанской армии участвовало в параде на Красной площади.

«В сентябре уважаемый Нурлан Байузакович посетил музейный комплекс "Дорога памяти". Отмечу, что казахстанская сторона приняла активное участие в формировании его информационного массива», - отметил Шойгу.

Он поблагодарил министра обороны, работников архивов Казахстана «за огромный вклад в музей, подчеркнув, что там сосредоточены имена и фотографии участников Великой Отечественной войны.