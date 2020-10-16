«Потрогал космос»: космонавт рассказал, как на ощупь обнаружил утечку воздуха

На МКС новая поломка - в модуле «Звезда» задымилась аппаратура. Как сообщили космонавты, это случилось при проведении биотехнологического эксперимента. Оборудование уже отключено. До этого в модуле вышла из строя система получения кислорода.

Но главная проблема - утечка воздуха. Как кислород покидает станцию, искали несколько недель и обнаружили с помощью обычного чайного пакетика. Его отправили в свободное плавание в закрытом модуле. По камерам проследили за траекторией и обнаружили царапину в узле широкополосной связи.

Такой «чайный метод» оценил космонавт, Герой России Александр Лазуткин. В конце 90-х он работал на орбитальной станции «Мир». В комментарии «Звезде» он рассказал, что ему не раз приходилось чинить выходящие из строя системы, а однажды он сам обнаружил утечку воздуха на ощупь.

«Снял прибор, от трубочки отстыковал его и слышу - шипит. Я пальчик к трубочке приложил, шипение прекратилось, но я почувствовал, как мой палец втягивается туда. Дырочка была маленькая, я сразу себе представил, как в космос через эту дырочку сейчас меня высосет. Пальчик убрал и подумал: надо же, я впервые потрогал космос», - рассказал Лазуткин.

Ранее космонавтам на МКС порекомендовали обклеить поролоном и скотчем место негерметичности в промежуточной камере модуля «Звезда», через которое может происходить утечка кислорода. По словам специалиста Центра управления полетами, поролон не обязательно должен быть по размеру отверстия, поскольку должно остаться место для просмотра.