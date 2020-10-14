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Тайны Александра III: в Историческом музее показали секретные документы и редкие фото императора

Константин Коковешников
09:16 14.10.2020
Именно Александру III принадлежит знаменитая цитата про двух союзников России - армию и флот. Однако за все свое тринадцатилетнее правление император не вел ни одной войны, за что получил прозвище «миротворец».
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

В Государственном историческом музее открылась выставка, посвященная 175-летию со дня рождения одного из самых важных для страны российских императоров - Александра III. В экспозиции представлены секретные дипломатические документы за подписью государя, оружие и редкие семейные фото.

Именно Александру III принадлежит знаменитая цитата про двух союзников России - армию и флот. Однако за все свое тринадцатилетнее правление император не вел ни одной войны, за что получил прозвище «миротворец». Вместе с тем Александр III сделал очень многое для обороноспособности России. По словам куратора выставки и главы Российского исторического общества Сергея Нарышкина, именно это качество восхищало современников императора.

Изначально на трон должен был взойти брат Александра III Николай, однако он скоропостижно скончался. Власть по старшинству перешла к Александру, и вскоре он женился на избраннице своего брата, урожденной датской принцессе Марии Дагмар, в России известной под именем Марии Федоровны.

В экспозиции представлены уникальные документы, рассказывающие о детстве и отрочестве будущего императора. Учился Александр не блестяще — единственная четверка в табеле по естественной истории, Закон Божий и математика сданы на три с плюсом. Отдельный интерес представляет учебная тетрадь по истории. Вместо заметок Александр оставлял на полях свои рисунки. Эту привычку он сохранил на всю жизнь и продолжал рисовать даже на заседаниях Государственного совета.

Центральное место в экспозиции занимает зал, посвященный успехам во внешней политике Александра III. Важнейшим из них называют его дипломатические усилия. На стенде представлены документы, которые смогли попасть на выставку лишь с личного разрешения нынешнего министра иностранных дел Сергея Лаврова. В их числе документ о Русско-французском союзе, заключенном в форме взаимного обмена письмами. Также присутствуют так называемый договор перестраховки между Россией и Германией с сургучной печатью и подписью Бисмарка.

Внутри страны крупнейшим инфраструктурным проектом стало строительство Транссибирской магистрали, начать которое распорядился именно Александр III. По современным меркам вагона были не просто удобными, а прогрессивными для своего времени. Полки в купе деревянные, но зато уже появилось освещение, газовые фонари и отопление.

Посетители выставки смогут почувствовать себя пассажирами поезда, идущего по Транссибирской магистрали в 1903 году. В специально оборудованном зале за импровизированными окнами показывается панорама, рассказывающая о строительстве важнейшей железнодорожной артерии страны.

Жизнь Александра III таинственным образом пересеклась с сетью железных дорог. Во время поездки в Харьков поезд, в котором он следовал, потерпел крушение. Император почти 30 минут удерживал крышу рухнувшего поезда, которая угрожала придавить всю его семью. Считается, что после этого здоровье Александра III серьезным образом пошатнулось.

Также Александр III стоял у истоков создания Государственного исторического музея. В экспозиции представлено его письмо, датированное 1874 годом и обращенное к отцу Александру II. В письме звучит предложение разместить музей на своем историческом месте - на Красной площади.

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