Жители Риги отметили 76-ю годовщину освобождения города от фашистов

В Риге сегодня проходят мероприятия по случаю 76-й годовщины освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. Жители латвийской столицы возложили цветы и венки к мемориалу советским воинам-освободителям Риги.

В церемонии принимал участие посол России в Латвии Евгений Лукьянов. Затем рижане возложили цветы к памятному камню на Киш-озере, откуда началось освобождение города.

Советская армия вошла в латвийскую столицу 13 октября 1944 года, а к вечеру 15 октября полностью освободила ее от оккупации. Латвия находилась под контролем фашистов с июля 1941 года.