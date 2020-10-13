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Жители Риги отметили 76-ю годовщину освобождения города от фашистов

Андрей Аркадьев
18:18 13.10.2020
Латвия находилась под контролем фашистов с июля 1941 года.
Жители Риги отметили 76-ю годовщину освобождения города от фашистов
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

В Риге сегодня проходят мероприятия по случаю 76-й годовщины освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. Жители латвийской столицы возложили цветы и венки к мемориалу советским воинам-освободителям Риги.

В церемонии принимал участие посол России в Латвии Евгений Лукьянов. Затем рижане возложили цветы к памятному камню на Киш-озере, откуда началось освобождение города.

Советская армия вошла в латвийскую столицу 13 октября 1944 года, а к вечеру 15 октября полностью освободила ее от оккупации. Латвия находилась под контролем фашистов с июля 1941 года.

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