Памятник, посвященный заседанию штаба Западного фронта в 1941 году открыли в Подмосковье

В подмосковном поселке Красновидово в торжественной обстановке открыли памятник, посвященный заседанию штаба Западного фронта в октябре 1941 года.

В торжественной церемонии принял участие замминистра обороны России – начальник Главного военно-политического управления Вооруженных сил Российской Федерации генерал-полковник Андрей Картаполов.

По его словам, в памятнике очень точно переданы весь драматизм событий, которые развернулись на этом месте 79 лет назад, и эмоциональное состояние великих военачальников.

«Сегодня мы склоняем головы перед героическим поколением, которое развеяло миф о непобедимости фашистских полчищ. Этот памятный знак является еще одним примером увековечивания их памяти благодарными потомками», - отметил заместитель главы оборонного ведомства.

Десятого октября 1941 года в Красновидово прошло заседание штаба Западного фронта, на котором обсуждались важнейшие решения по обороне Москвы, ставшие первыми шагами к победе советского народа в Великой Отечественной войне.

На историческом заседании присутствовали член госкомитета обороны маршал Климент Ворошилов, нарком иностранных дел Вячеслав Молотов, замначальника Генерального штаба генерал-майор Александр Василевский, генерал армии Георгий Жуков, генерал-полковник Иван Конев и генерал-майор Николай Булганин.

Памятный знак высотой более четырех метров изготовлен в виде пробитой военной каски времен Великой Отечественной войны, внутри которой идет заседание штаба.

От лица Минобороны Андрей Картаполов выразил слова признательности ректору Московского государственного университета Виктору Садовничему, авторам памятного знака скульптору Александру Рукавишникову и архитектору Михаилу Заикину «за сохранение памяти и исторической правды».