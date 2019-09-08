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«Мир не забудет подвиг ваш»: как победа на Халхин-Голе изменила все

Игорь Балдин
18:38 08.09.2019
Проиграв на Халхин-Голе, японцы переориентировали армию с суши на морские сражения, а СССР создал буфер безопасности и выиграл время перед большой войной.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: В. Головешкин, РИА Новости

Владимир Путин на минувшей неделе посетил с визитом Монголию, где в эти дни празднуют 80-ю годовщину победы на Халхин-Голе. Почти четыре месяца в 1939 году милитаристская Япония пыталась расширить свою экспансию на Запад, но к осени советская и монгольская армии разгромили захватчиков и вынудили Токио просить о мире.

И эти летние месяцы войны, и эта первая победа стали предвестниками больших событий, которые потом захлестнули весь мир и изменили весь дальнейший ход событий.

Проигравшие на Халхин-Голе и разочарованные провалом японцы поменяли свою военную доктрину, переориентировали армию с суши на морские сражения, переключили свое внимание на юго-восточную Азию и, в нарушение договоренностей с Гитлером, отказались от идеи нападения на Советский Союз. А СССР, благодаря этой победе, не только защитил свои восточные рубежи, но и выиграл такое ценное на тот момент время.

Сейчас посреди юрт монгольских коневодов, расположенных в тихой степи посреди холмов и разрезанных рекой полей, о событиях 1939 года напоминает только памятник павшим в боях у Халхин-Гола. Его открыли как раз к 80-й годовщине победы. Плечом к плечу на холме стоят бронзовые солдаты - русский, бурятский и монгольский. А на мемориальной плите надпись на трех языках - «мир не забудет подвиг ваш».

За победу в этом сражении комдив Георгий Жуков получил звезду Героя Советского Союза. И если бы не Халхин-Гол, в 41-м он мог бы и не стать маршалом, а в 42-м - главкомом вооруженными силами. Победа над квантунской армией подготовила новых военачальников и, по сути, подготовила Союз к войне с армией куда более сильной.

После того, как были отбиты атаки японцев у реки Халхин-Гол, подписан договор о ненападении с Рейхом, создан буфер безопасности и выиграно время в конце концов, Союз начал готовиться к большой войне. В Кремле понимали - она неизбежна. В итоге к 41-му численность нашей армии и вооружения удалось увеличить вдвое.

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