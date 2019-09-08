Телеканал «Звезда» объявляет конкурс «#ЗагадкиТолстого»

Телеканал «Звезда» совместно с Российской государственной библиотекой на своей официальной странице в сети Instagram @zvezdanews запускает конкурс «#ЗагадкиТолстого», приуроченный ко дню рождения великого русского писателя Льва Николаевича Толстого.

На протяжении нескольких дней вам предстоит узнать о последних днях гения русской прозы и ответить на вопросы, которые подготовил ведущий документального цикла «Загадки века» на телеканале «Звезда» Сергей Медведев. Все ответы можно узнать из выпуска его программы «Лев Толстой - против всех».

Ответы принимаются в комментариях к постам в сети Instagram с 10.00 до 18.00 по московскому времени. При этом необходимо сделать репост видео-вопроса в свой профиль с хештегами #ЗагадкиТолстого, #Звездавбиблиотеке, #СмотриЗагадкиВека, #TVZvezda, #ПоводСмотреть, #ТолстовкаотТолстого.

Итоги конкурса будут опубликованы 16 сентября 2019 года. Обязательно ознакомьтесь с правилами и положением о конкурсе.

В конкурсе - три победителя. Главный приз - уникальная экскурсия в Российскую государственную библиотеку с посещением залов, где Лев Николаевич Толстой любил проводить время за книгами, где хранятся архивные документы, письма к писателю и картина Леонида Пастернака, на которой изображен Толстой за разговором с Федоровым и Соловьевым. Также каждый участник-победитель получит необычные толстовки с символикой конкурса и ценные призы.

Первый вопрос появится уже завтра, 9 сентября, в 10:00 по московскому времени. Следите за публикациями на @zvezdanews.