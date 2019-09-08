Помним всех: глава Ленобласти выступил с обращением в День начала обороны Ленинграда

Глава Ленобласти Александр Дрозденко поздравил жителей с памятной датой - Днем начала героической обороны Ленинграда во время фашистской блокады, который отмечают 8 сентября.

«Мы помним всех героев Ленинградской битвы», - заверил губернатор.

Он добавил, что жители области никогда не забудут подвиги, которые совершили фронтовики, и всегда будут благодарны им.

«Сегодня по всему региону - к монументам Великой Отечественной лягут венки и живые цветы», - говорится в обращении Дрозденко.

Глава Ленобласти призвал в этот день почтить память всех, кто отдал свои жизни за свободу и независимость Отечества. А также низко поклониться ветеранам битвы и жителям блокадного Ленинграда.