Останки животных, гильзы и банки: сенсационные находки с острова Земля Александры

Экспедиционный отряд Комплексной экспедиции Северного флота по архивным данным реконструировал и повторил путь первопроходца острова Земля Александры путешественника из Британии Фредерика Джексона.

Исследователи по сопоставлению снимков и дневника из книги Джексона «Тысяча дней в Арктике» определили предполагаемое место походного лагеря первопроходца на мысе Нимрод, в котором он находился 9 и 10 апреля 1897 года. Рядом с этим местом были найдены останки собаки, возраст которых составляет более ста лет.

Участники экспедиции исследовали район расположения запасного лагеря немецкой метеостанции «Кладоискатель». Военные обнаружили остатки радио и метеорологической аппаратуры, стреляные гильзы и патроны для винтовок и пистолетов немецкого образца, а также предметы жизнедеятельности немецких захватчиков: остатки плащ-палаток и консервные банки. Благодаря находкам стало ясно, что сардины, которые ели фашисты, судя по маркировке консервных банок, были изготовлены в Нью-Йорке.

© Пресс-службы Северного флота

Метеостанция «Кладоискатель» эвакуирована в 1944 году после того, как личный состав заразился трихинеллезом после употребления медвежьего мяса.

Одна из находок военных Северного флота способна пролить свет на обстоятельства произошедшего. На удалении почти 6 километров от основной базы фашистов был найден скелет медведя, а также стреляные гильзы и один патрон с осечкой к карабину Mauser 98k. Очевидно, медведь был убит. Возможно, именно этот медведь стал причиной ликвидации немецкого присутствия на архипелаге в 1944 году.

© Пресс-службы Северного флота

Другие находки североморцев призваны помочь научному сообществу открыть новые страницы в биологической и геологической истории архипелага. В ходе рейдовых действий были обнаружены рога ископаемого оленя, а также на расстоянии более трех километров от берега остатки скелета кита и образцы окаменелого дерева.

© Пресс-службы Северного флота

Сейчас экспедиционный отряд, основу которого составили военные базы Северного флота «Арктический трилистник» на острове Земля Александры, закончил выполнение задач и вернулся в пункт постоянной дислокации. К исследованиям были привлечены 20 военных и четыре единицы техники. Кроме того, в работах участвовали представители нацпарка «Русская Арктика» и пограничники.

В настоящее время проводится анализ результатов выполненных мероприятий, но уже сейчас можно сделать вывод о сенсационности некоторых находок. Найденные артефакты готовятся к отправке в главную базу флота для последующей передачи в научные организации и музеи России.