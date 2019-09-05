Уникальный архив: ранее не публиковавшиеся кадры Ельцина и Горбачева
Впервые опубликованы уникальные архивные фотографии Бориса Ельцина, снятые в 1996 году.
Тогда первый президент России приезжал в Волгоград на День победы. Фотограф Олег Чеботарев, проживавший по адресу Аллея Героев, 1, заметил, что лимузин политического деятеля припарковали прямо около его дома. Он взял пленку у соседа и сделал пару кадров.
Однако оцифрован редчайший материал был только вчера.
«Потому что она (пленка - прим. ред.) лежала, переезжала с квартиры на квартиру. И, собственно, только руки дошли вчера», - рассказал «Звезде» Чеботарев.
Фотограф отметил, что сложность оцифровки заключалась в том, что в Волгограде не было необходимого оборудования. Так, уникальный материал вполне мог бы быть утерян.
Кроме того, на пленку Чеботарева также попал последний Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев.
Кадры были сделаны на Мамаевом Кургане во время прогулки с родственниками.