Уникальный архив: ранее не публиковавшиеся кадры Ельцина и Горбачева

Впервые опубликованы уникальные архивные фотографии Бориса Ельцина, снятые в 1996 году.

© Олег Чеботарев

Тогда первый президент России приезжал в Волгоград на День победы. Фотограф Олег Чеботарев, проживавший по адресу Аллея Героев, 1, заметил, что лимузин политического деятеля припарковали прямо около его дома. Он взял пленку у соседа и сделал пару кадров.

© Олег Чеботарев

Однако оцифрован редчайший материал был только вчера.

«Потому что она (пленка - прим. ред.) лежала, переезжала с квартиры на квартиру. И, собственно, только руки дошли вчера», - рассказал «Звезде» Чеботарев.

Фотограф отметил, что сложность оцифровки заключалась в том, что в Волгограде не было необходимого оборудования. Так, уникальный материал вполне мог бы быть утерян.

Кроме того, на пленку Чеботарева также попал последний Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев.

© Олег Чеботарев

Кадры были сделаны на Мамаевом Кургане во время прогулки с родственниками.

© Олег Чеботарев