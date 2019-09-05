На юге Германии почтили память казненных красноармейцев

В мемориальном комплексе на месте бывшего концлагеря Дахау на юге Германии почтили память 92 красноармейцев, которые были расстреляны гестаповцами в 1944 году.

Казненные бойцы были участниками «Братского союза военнопленных» (БСВ), подпольной организации лагерного сопротивления, боровшейся с нацистскими силами вместе с немецким антифашистским подпольем. Они планировали взять Мюнхен под контроль, устраивая восстания в лагерях вокруг города. Однако гестапо раскрыло план намеченной операции. Все руководители и члены организации были казнены 4 сентября.

«Главный организатор - советский офицер Иосиф Фельдман, умер под пытками, 92 других человека были уничтожены здесь, в Дахау», - рассказал глава Фонда Александра Печерского Илья Васильев.

По его словам, подвиги членов БСВ и героев сопротивления в концлагерях станут примерами для воспитания европейцев.

Участники церемонии возложили венки у крематория, где произошла казнь бойцов Красной Армии. В мероприятии приняли участие консул РФ в Мюнхене Андрей Матвиенко и израильский консул в Мюнхене.