Утерянную более полувека назад гостевую книгу первой советской полярной станции вернули в Арктику

В Арктику вернули уникальный исторический документ - гостевая книга полярной станции Бухта Тихая.

На ее страницах автографы и мысли тех, кто первый покорял дальние широты.

«Ценность этой книги сложно переоценить. Это живые страницы истории, как бы это ни звучало банально», - заявил начальник отдела сохранения историко-культурного наследия национального парка «Русская Арктика» Евгений Ермолов.

Книга хранит множество имен и почерков. Среди них полярные капитаны и летчики, ученые и путешественники.

В 1960-х годах после закрытия станции документ увезли. Более полувека он считался пропавшим без вести. Книга объявилась в прошлом году на антикварном сайте. Партнеры национального парка «Русская Арктика» ее выкупили, отреставрировали, сделали репринт. Оригинал теперь хранится в музее, а копия вернулась в Бухту Тихую.

Теперь свои заметки в книге отмечают современные путешественники. Ее страницы снова открыты для почетных гостей и покорителей Арктики.