Водолазы сняли затонувшую у берегов Финляндии в 1941 году подлодку

Сотрудники «Разведывательно-водолазной команды» съездили в Финляндию, чтобы снять материал для 3D-модели субмарины Л-2, которая погибла в 1941 году. Об этом сообщается на официальной странице команды в социальной сети Facebook.

© Разведывательно-водолазная команда, Facebook

«Погружение получилось длительным - суммарно 3 часа так, как подлодка лежит довольно глубоко - рубка на глубине 84 метра, дно - в районе 89», - сказано в публикации.

К посту также прикреплены две фотографии, на которых запечатлена работа водолазов.