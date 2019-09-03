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Ученые воссоздали внешность алтайской амазонки

Тамара Астапенкова
08:40 03.09.2019
Древняя воительница жила на Алтае около 2,5 тысяч лет назад.
© Видео: Хан Алтай, you tube © Фото: praeparator.ch

Швейцарскому специалисту Марселю Ниффенеггеру впервые удалось воссоздать облик женщины, которая жила на Алтае 2,5 тысячи лет назад. Захоронение конной воительницы было найдено археологами в 1990 году в южной Сибири, в одном из акалахинских курганов на плато Укок.

Найденный череп древней женщины был деформирован из-за давления льда. Но Марселю Ниффенеггеру удалось не только восстановить мышцы, разрез глаз, но даже брови и волосы. Сначала специалист слепил модель из пластилина, и только потом начал делать из силиконово-резиновой смеси. По словам ученого, ему удалось добиться 75-процентной схожести с оригиналом.

Ниффенеггер для анализа костей использовал самую современную технику и новейшие научные методы. По его словам, сибирский лед сохранил часть останков воительницы, что помогло ему в реконструкции. Только на восстановление мышц и тканей у ученого ушло два месяца работы. Затем специалист реконструировал кожу, глаза и мимику. И только после этого начал трудоемкую работу по восстановлению бровей, ресниц и волос на голове. Для этого ему потребовалось более 100 тысяч прядей, рассказал Марсель на своем именном сайте.

Ученый даже нанес татуировку на плечо амазонки. По его словам, на Алтае были обнаружены многочисленные могилы, в которых благодаря льду хорошо сохранились останки с кусочками кожи. Ученые пришли к выводу, что древние воины этого региона украшали свои тела многочисленными татуировками.

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