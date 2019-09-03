«Белая лилия Сталинграда»: как Литвяк стала самой результативной летчицей-истребителем в Войну

На фронтах Великой Отечественной войны воевали около миллиона женщин. Но, без сомнения, ореолом романтики окутаны летчицы, чьи стойкость и отвага служили примером и вдохновляли других. Особое место в этом ряду занимает Лидия Литвяк - единственная женщина-пилот истребителя, удостоенная звания Героя Советского Союза.

Лидия Литвяк знала наизусть все сцены и реплики героини из фильма «Летчики». Он вышел на экраны в 1935 году. Уже тогда в летных школах по всему миру девушки наравне с мужчинами осваивали азы пилотирования. И даже ставили рекорды.

«До войны молодежь очень увлекалась нашей авиацией, летчиками. И такие имена, как Чкалов, Байдуков, Беляков, они гремели по всему Советскому Союзу. Авиацией увлекались не только мальчишки, но и девчонки», - говорит Елена Ломакина, ведущий научный сотрудник музея-заповедника «Сталинградская битва».

Лидия Литвяк родилась в Москве 18 августа 1921 года. Спустя 12 лет в Советском Союзе именно 18 августа станет Днем всесоюзной авиации. Лиля гордилась этим обстоятельством и была убеждена – оно определило всю ее жизнь. Хотя никто вокруг и представить не мог, что она свяжет свою судьбу с небом.

© ТРК "Звезда"

В 15 лет Лиля Литвяк совершила свой первый самостоятельный полет. Девушка смогла поступить в Херсонскую авиационную школу летчиков-инструкторов. После окончания по распределению попала в Калининский аэроклуб. Через несколько месяцев после выпуска, в мае 1941 года, журнал «Самолет» опубликовал статью, где Лидия Литвяк была указана в числе лучших инструкторов Подмосковья.

«В Калининском аэроклубе, там она поставила на крыло сорок пять курсантов. Можете себе представить: в девятнадцать лет девушка обучала летному мастерству мужчин. В девятнадцать лет - гениально», - считает Николай Горнаков, директор ассоциации содействия развитию культурных традиций.

Когда началась Великая Отечественная война, Калининский аэроклуб решили эвакуировать в Уфу. Литвяк отказалась ехать в тыл. Она рвалась на фронт. Однако раз за разом получала отказ – «Вы нужнее здесь, готовьте летчиков». Все изменилось, когда Герою Советского Союза Марине Расковой удалось добиться лично у Сталина разрешения сформировать три женских авиационных полка.

Изначально планировалось создать один женский полк, но желающих собралось на целую армию. И тогда сформировали три полка: 586-й истребительный, где девушки должны были летать на Як-1, 587-й бомбардировочный на Пе-2 и 588-й ночной бомбардировочный на легких У-2, летчиц которого фашисты назовут «Ночными ведьмами».

© ТРК "Звезда"

Лиля мечтала попасть в истребители и пошла на хитрость - приписала себе недостающие 100 часов полета. Все решали так называемые контрольные полеты. На них нужно было продемонстрировать воздушный почерк, искусство маневра, управление скоростью.

9 декабря 1941 года на аэродроме Энгельс под Саратовом осуществилась мечта Литвяк. Она успешно сдала экзамены и была зачислена в 586-й истребительный женский авиаполк.

Девушки рвались в бой, но их сначала передислоцировали на аэродром в город Энгельс под Саратовом и стали дополнительно обучать. Наставника Литвяк поразил ее мужской стиль пилотирования. Особенно это проявлялось во время ночных тренировочных полетов.

Для управления самолетом в это время суток тогда еще не было приборов. Все решало мастерство летчика. Лиле нужно было идти на посадку в полной темноте. Лишь когда до земли оставалось 50 метров, на земле звучала команда «огонь, подливай», и техники зажигали несколько факелов из пакли, пропитанных маслом – освещали взлетно-посадочную полосу. Литвяк обладала отличным глазомером и могла безошибочно посадить самолет в полной темноте.

В конце февраля 1942 года Лиля Литвяк со своими однополчанками отправилась на первое боевое дежурство - патрулирование с воздуха железнодорожного моста через Волгу рядом с Саратовом.

27 мая 1942 года восемь девушек-летчиц из первой эскадрильи 586-го истребительного авиационного полка, в том числе Лиля Литвяк, решились написать письмо Сталину. Они просили срочно отправить их на фронт, на главные рубежи обороны. Писали, что, будучи профессиональными летчиками-истребителями, хотят защищать небо Родины, уничтожать врага в небе и на земле.

Через три месяца первую эскадрилью, в которую входили Екатерина Буданова, Мария Кузнецова, Клавдия Блинова, Клавдия Нечаева, Антонина Лебедева, Ольга Шахова и Лидия Литвяк, отправили на фронт. Девушки попали под Сталинград.

© ТРК "Звезда"

«В Сталинграде, конечно, обстановка была очень тяжелая, фашистская авиация господствовала в небе. Горело буквально все. Бомбили все переправы, дороги. То есть город представлял собой гигантский пожар», - рассказывает Елена Ломакина, ведущий научный сотрудник музея-заповедника «Сталинградская битва».

13 сентября 1942 года в небе над Сталинградом схлестнулись четыре наших Яка против восьми «юнкерсов» и «мессершмиттов». Это был второй боевой вылет Лидии Литвяк. Девушка сразу наметила себе «юнкерс», и, уходя от прицельных очередей, приблизилась к врагу почти вплотную, со стороны так называемой мертвой зоны, у хвоста. И стала хладнокровно его расстреливать.

От «юнкерса» полетели куски обшивки, он загорелся и стал падать. «Счет открыт», - подумала Литвяк. Но радоваться было рано. Напарницу Лили Раю Беляеву атаковал «мессершмитт», а у Раи закончились боеприпасы. Чтобы спасти подругу, Литвяк бесстрашно бросилась на врага, заставляя принять бой. Но опытный противник умело уходил от ее атак и сам старался нанести удар. И все же Лиля ухитрилась зайти в хвост и меткой очередью прошила крыло и фюзеляж. Девушка заметила: когда «мессершмитт» стал падать, немец успел выпрыгнуть с парашютом. Сбитый летчик после допроса протянул Лиле свои золотые часы - в знак восхищения. Но Литвяк ответила, что подарков от врагов не принимает.

11 февраля 1943 года в небе над Сталинградом четверка советских истребителей, одним из которых управляла Лиля Литвяк, оказалась против 25 противников. По шесть машин на каждого, но наши летчики в полном составе вернулись из боя. Немцы не досчитались шести самолетов. Литвяк сразу удалось сбить один «юнкерс». Помогая командиру, она добила еще один истребитель. Два сбитых за один вылет, а всего - уже пять на счету. 23 февраля 1943 года ей вручили первую боевую награду - орден Красной Звезды.

Товарищи прозвали ее «Белой лилией Сталинграда». За один год на фронте Литвяк совершила 268 боевых вылетов, сбила 15 вражеских самолетов и стала самой результативной женщиной, пилотирующей истребитель, за всю войну.

Лидия Литвяк погибла 1 августа 1943 года. Через 17 дней ей должно было исполниться 22 года. Ее удостоили звания Героя Советского Союза. Гибель летчицы оплакивал весь полк, и вдруг… Поползли слухи, что в тот трагический день свидетели видели совсем не крушение самолета, а мягкую посадку. Девушка-пилот перебралась в поджидавшую ее машину с немецким офицером и уехала. Друзья Литвяк отказывались в это верить. Но опровергнуть донесение могло только одно – обнаружение тела и останков самолета. А найти их не удавалось. Что же произошло на самом деле? И как, спустя годы, была восстановлена историческая справедливость? Смотрите в цикле «Легенды армии» 3 сентября в 19.40 на телеканале «Звезда».